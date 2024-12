Weihnachten im Schuhkarton: 292.677 Kinder freuen sich – Danke an alle Unterstützer!

Hunderttausende Päckchenpacker haben Zeit, Mühe und Liebe investiert. Sie haben eingekauft, verpackt, gestrickt, genäht und gebastelt.

Durch „Weihnachten im Schuhkarton“ werden auch in diesem Jahr weltweit Millionen Kinder beschenkt. Menschen auf der ganzen Welt haben sich an der Geschenkaktion der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse beteiligt, um Kindern in schwierigen Lebenssituationen Weihnachtsfreude zu schicken.Jeder Schuhkarton ist ein Geschenk der Hoffnung. Gefüllt mit Spielzeug, Schulmaterialien und weiteren liebevoll ausgewählten Überraschungen, überbringt er die Botschaft: Du bist geliebt – von den Menschen und von Gott.Ohne das Engagement so vieler wäre das nicht möglich gewesen:Weihnachten feiern wir, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Durch den Einsatz so vieler Menschen können 292.677 Kinder diese Botschaft erfahren und feiern.Wer die Aktion verpasst hat, kann jederzeit online mitpacken oder „Weihnachten im Schuhkarton“ mit einer Geldspende unterstützen. Diese können online über die Webseite oder per Überweisung getätigt werden. Spendenkonto: DE12 3706 0193 5544 3322 11, Verwendungszweck: 300500 + Adresse des Spenders (für Zuwendungsbestätigung). Samaritan's Purse - die barmherzigen Samariter trägt das DZI-Spendensiegel und ist Mitglied der Initiative Transparente Zivilgesellschaft.