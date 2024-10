Samuel Harfst schreibt Lied für „Weihnachten im Schuhkarton”

Musik, die Hoffnung schenkt: Der in der christlichen Musikszene geschätzte Sänger und Liedermacher Samuel Harfst hat ein exklusives Lied für die bekannte Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ geschrieben, bei der jährlich Millionen Kinder in über 170 Ländern und Regionen beschenkt werden.Unter dem Titel „Weihnachten überall“ vermittelt der Künstler die zentrale und wichtige Botschaft des Weihnachtsfestes: Gottes Licht kam in die Dunkelheit der Welt, damit Menschen eine Begegnung mit ihm haben und Liebe und Hoffnung neu oder zum ersten Mal erleben.Samuel Harfst, der selbst jährlich mit seiner Familie an der Aktion teilnimmt, ist begeistert davon, wie ein einfaches Schuhkartongeschenk genau diese Liebe für Kinder in herausfordernden Lebenssituationen spürbar macht. „Es bewegt mich zu sehen, wie viele Menschen mit ‚Weihnachten im Schuhkarton‘ dazu beitragen, die Welt ein bisschen heller zu machen. Vor allem Kinder brauchen das Gefühl, geliebt zu werden“, sagt Harfst.Das Lied zur Aktion ist bereits auf YouTube verfügbar und wird in Kürze auf anderen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify zugänglich sein.Für Kirchengemeinden und Kooperationspartner, die bereits mit der Geschenkaktion verbunden sind, bietet der Sänger außerdem Exklusivkonzerte in der Vorweihnachtszeit zu besonderen Konditionen an.„Wir freuen uns sehr, dass Samuel Harfst unsere Aktion mit seinen Konzerten bereichert. Für Kirchengemeinden ist das eine großartige Chance, nicht nur berührende Musik zu genießen, sondern auch die Botschaft von „Weihnachten im Schuhkarton“ neu zu entdecken und mit anderen zu teilen“, sagt Sylke Busenbender, Vorstand von Samaritan’s Purse, Träger der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Hier finden Sie alle Infos der Harfst GbR zu Teilnahmevoraussetzungen und Konditionen der Konzerte. Für Rückfragen oder Konzertbuchungen wenden Sie sich bitte direkt an folgenden Kontakt: Maike Moore & Team | E-Mail: booking@samuelharfst.de | Telefon: 0162 6687000