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Samaritan's Purse beruft Marina Nobiling in den Vorstand

(lifePR) (Berlin, )
Samaritan’s Purse stärkt seine Leitung in Deutschland: Marina Nobiling wurde in den Vorstand berufen und wird künftig die nationale und internationale Programmarbeit verantworten. Sie folgt auf Gary Lundstrom, der neue Aufgaben im internationalen Netzwerk von Samaritan’s Purse übernimmt.

Gemeinsam mit der Vorstandsvorsitzenden Sylke Busenbender wird Marina Nobiling ab sofort die Arbeit des christlichen Hilfswerks Samaritan’s Purse e. V. im deutschsprachigen Raum leiten. Der Vorstand besteht damit nun vollständig aus deutschen Mitgliedern.

Marina Nobiling wurde 1965 in Berlin geboren und ist seit 2018 Teil von Samaritan’s Purse. Zunächst war sie als stellvertretende Leiterin der Spenderkommunikation tätig; seit 2021 verantwortet sie die nationalen Programme des Hilfswerks. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist der Kampf gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel. Zu den nationalen Programmen zählen neben dem Berliner Projekt „Alabaster Jar“ für Frauen in Zwangsprostitution weitere Initiativen wie „Hoffnung in der Krise“, in deren Rahmen Schulungen für Gemeinden angeboten werden, sowie die Gebetsbewegung „Männer gegen Menschenhandel“ und weitere Hilfsprojekte im Inland.

Ab Juli 2026 wird Nobiling zusätzlich die internationalen Programme verantworten.

Nobiling verfügt über langjährige Erfahrung in Verwaltung, Teamleitung und sozialer Arbeit, insbesondere in den Bereichen Handel und Logistik. Durch Weiterbildungen in Seelsorge und Critical Incident Stress Management (CISM) hat sie ihre Kompetenzen in Führung und Mitarbeiterbegleitung weiter ausgebaut. Sie ist verheiratet und lebt in Berlin.

„Mit Marina Nobiling gewinnen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit für den Vorstand. Sie kennt unsere Projekte aus nächster Nähe und teilt unsere Vision, das Evangelium in Wort und Tat weiterzugeben und Menschen in schwierigen Lebenslagen Hoffnung zu schenken“, sagt Sylke Busenbender, Vorstandsvorsitzende von Samaritan’s Purse.

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Samaritan's Purse e. V.

Samaritan’s Purse widmet sich der Unterstützung von Menschen in Not, unabhängig von deren Herkunft, Religion oder Kultur. Unter dem Motto „Helping in Jesus‘ Name“ leistet Samaritan’s Purse weltweit humanitäre und medizinische Hilfe in Kriegs- und Krisengebieten. Einer breiten Öffentlichkeit bekannt ist vor allem die internationale Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“, die Menschen einlädt, Kindern nicht nur das Nötigste zukommen zu lassen, sondern sie zu beschenken und ihnen die Botschaft von der Liebe Gottes zu überbringen. Der deutsche Zweig von Samaritan’s Purse wird von Sylke Busenbender und Marina Nobiling geleitet.

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