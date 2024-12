Auszeichnung für Samaritan’s Purse

284.855 bedürftige Kinder haben im vergangenen Jahr Weihnachtsfreude erlebt durch „Weihnachten im Schuhkarton“. Die Geschenkaktion der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse beschert seit fast 30 Jahren Kinder auf der ganzen Welt. Darüber hinaus leistet Samaritan’s Purse weltweit humanitäre Hilfe in Kriegs-und Krisengebieten.



Nun hat die christliche Hilfsorganisation Samaritan’s Purse erneut das Spenden-Prüfzertifikat des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) erhalten. Mit dem in der vergangenen Woche verliehenen DZI-Spendensiegel werden Organisationen gekennzeichnet, die mit den ihr anvertrauten Spendengeldern verantwortungsvoll und effizient umgehen.



Das Siegel belegt die Einhaltung der hohen DZI-Standards, darunter Transparenz in Berichterstattung und Organisationsstrukturen, sachliche und wahrhaftige Informationen sowie wirksame Kontroll- und Aufsichtsmechanismen.



Von den etwa 615.000 spendensammelnden Vereinen in Deutschland tragen nur rund 230 das DZI-Siegel. Neben dem Spendensiegel ist Samaritan’s Purse auch Mitglied der Initiative transparente Zivilgesellschaft, die weitere Standards für Transparenz und Verantwortlichkeit setzt.



Die deutsche Zweigstelle von Samaritan’s Purse wird von Sylke Busenbender und Gary Lundstrom geleitet. Internationaler Präsident der Organisation ist Franklin Graham.

