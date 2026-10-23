30 Jahre „Weihnachten im Schuhkarton“: Neue Saison gestartet
Christliche Geschenkaktion schenkt Kindern Freude und verbindet Menschen weltweit – Abgabewoche vom 9. bis 16. November
Familien, Kirchengemeinden, Vereine und Unternehmen beteiligen sich und füllen Schuhkartons mit neuem Spielzeug, Schulmaterialien, Kleidung und Hygieneartikeln. Jeder Schuhkarton wird individuell gepackt. Lokale Partner verteilen die Geschenke an Kinder in mehr als 100 Ländern.
„Mit jedem liebevoll gepackten Schuhkarton möchten wir einem Kind zeigen, wie wertvoll es ist“, sagt Ursula Simon, Leiterin der Geschenkaktion im deutschsprachigen Raum. „Die Botschaft lautet: Du bist von Gott geliebt und es wert, reich beschenkt zu werden.“ Geschenkt wird immer bedingungslos. Das Geschenk selbst trägt die Weihnachtsbotschaft in sich: Gottes Liebe, die in Jesus Christus sichtbar wird, gilt jedem einzelnen Menschen.
Gemeinden vor Ort gestalten die Begegnungen
Die Verteilungen übernehmen lokale Partner verschiedener christlicher Konfessionen. Sie leben dort, wo die Kinder aufwachsen, kennen die Lebensbedingungen und sprechen ihre Sprache. Als eigenständige Partner gestalten sie die Begegnungen mit den Kindern und Familien. Wer mehr über den christlichen Glauben erfahren möchte, ist zum Glaubenskurs Die größte Reise eingeladen.
Aktion versteht sich nicht als klassisches Hilfsprojekt
Samaritan’s Purse leistet humanitäre und medizinische Hilfe in zahlreichen Kriegs- und Krisengebieten der Welt, aktuell unter anderem in Venezuela, Nepal, im Libanon und in der Demokratischen Republik Kongo. „Weihnachten im Schuhkarton“ aber versteht sich nicht als klassisches Hilfsprojekt. Im Mittelpunkt stehen das persönliche Geschenk und die Weitergabe von Gottes Liebe. Beides kann die Lebensperspektive eines Kindes nachhaltig verändern.
In vielen Empfängerländern steht heute nicht allein die materielle Not im Vordergrund, sondern vor allem schwierige Lebensumstände: zerbrechende Familien, fehlende Bildungschancen, Gewalt, Vernachlässigung oder mangelnde Perspektiven. Viele Kinder haben bereits materielle Unterstützung erhalten, aber noch nie ein persönliches Geschenk – und oft noch nie etwas Neues. Ein Schuhkarton ist deshalb weit mehr als eine Sammlung nützlicher Dinge. „Wenn ein Kind spürt, dass sich jemand Zeit genommen und mit Liebe ein Geschenk für es ausgesucht hat, kann das viel bewirken“, sagt Simon. „Und wenn es darüber hinaus erfährt, dass es von Gott gewollt und geliebt ist, kann daraus eine Hoffnung wachsen, die weit über den Augenblick hinausreicht – und seinem Leben eine neue Richtung gibt.“
Netzwerk der Liebe: Beziehungen tragen auch im Katastrophenfall
Über die Jahre ist rund um die Geschenkaktion ein weltweites Netzwerk der Liebe gewachsen. Die Beziehungen zwischen Gemeinden, Familien und Partnerorganisationen tragen auch in Krisenzeiten. Nach den schweren Erdbeben in Venezuela etwa arbeitete Samaritan’s Purse bei der Verteilung von Hilfsgütern und im Betrieb des Emergency Field Hospitals mit örtlichen Kirchengemeinden zusammen. Dabei konnte die Organisation auch auf Kontakte zurückgreifen, die durch „Weihnachten im Schuhkarton“ entstanden waren.
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