11,9 Millionen Kinder weltweit beschenkt

Fast 12 Millionen Kinder weltweit wurden 2024 durch die internationale Geschenkaktion „Operation Christmas Child“ der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse beschenkt. Im deutschsprachigen Raum ist die Aktion bekannt als „Weihnachten im Schuhkarton“.Allein aus dem deutschsprachigen Raum wurden fast 300.000 Päckchen an Kinder in schwierigen Lebenssituationen versandt. Die Pakete aus Deutschland gingen hauptsächlich nach Osteuropa, darunter in Länder wie Bulgarien, Rumänien, Nordmazedonien und die Ukraine. Die Verteilung der Geschenke vor Ort erfolgt durch Kirchengemeinden verschiedener Konfessionen.Unter dem Motto „Helping in Jesus’ Name“ engagiert sich Samaritan’s Purse weltweit mit humanitärer und medizinischer Hilfe in Kriegs- und Krisengebieten. In Deutschland setzt sich die Organisation zudem mit dem Projekt „Alabaster Jar“ für Frauen in Zwangsprostitution ein. „Operation Christmas Child“ versteht sich nicht allein als Hilfsaktion, sondern als Einladung, Kinder wirklich zu beschenken.Samaritan’s Purse engagiert sich für Menschen in Not, unabhängig von Herkunft, Religion oder Kultur. Die Organisation wurde 2024 erneut mit dem Spenden-Prüfzertifikat des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) ausgezeichnet. Zudem ist sie Mitglied der Initiative Transparente Zivilgesellschaft.