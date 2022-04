Salt-Water Sandals, ein ikonisches, zeitloses Vintage-Design, erobert europäische Herzen und Füße

IMONI STUDIOS freut sich, den Start eines dreisprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch) Webshops – https://www.salt-watersandals.com – durch seinen Kunden, Vertreiber der legendären amerikanischen Vintage-Sandale, als Reaktion auf die wachsende Nachfrage seiner europäischen "Fans".Seit mehr als 75 Jahren tragen diese Fans in den USA, Asien und heute in Europa die nostalgisch-ästhetischesowie auf überfüllten Straßen und Strände. Dies ist eine Geschichte von Liebe, Genie und «Know-how» von vier Generationen: drei Schlüssel zu einer erfolgreichen Kreation:Die eines großartigen Vaters, des genialen Walter Hoy, eines britischen Einwanderers aus Norwich, der während des Zweiten Weltkriegs und Mangels Rohstoffen, aus Lederresten von der Herstellung amerikanischer Militärstiefel, ein Paar Sandalen für seine kleine Tochter Margery herstellte. So entstand das erste PaarSandalen, gefolgt von einer zweiten, für seinen Bruder Bob. Eine, zwei und heute Tausende überqueren die Ozeane und die Welt.Wenn Herz und Enthusiasmus, zwei Säulen erfolgreicher Kreation sind, braucht man immer noch eine großartige Idee – den Erfindergeist – und das Know-how, um diese Sandale zu entwerfen und sie so solide zu machen, dass sie so lange wie möglich hält. Obwohl man lange auf die Ankunft der Rohstoffe wartet, soll es langlebig sein, und übertrifft auch alle Erwartungen. Dauerhaft im wahrsten Sinne des Wortes, da sie seit mehr als 75 Jahren die Welt und die Mode durchquert und aufgrund ihrer Solidität und Langlebigkeit ihres Stils zweifellos eines der ersten Paare langlebiger Sandalen ist.Stilzeuge der „amerikanischen 1940er“ ist eine echte „Signatur“, die sich dauerhaft in das kollektive Gedächtnis eingebrannt hat und heute, im Jahr 2022, ein echter Trend ist. Fröhliche Nostalgie für einen ewigen Stil, der Designer inspiriert, den Jahrzehnten trotzt, mit der Zeit tanzt , nicht nur dank seines Designs, sondern auch der Solidität der Materialien, aus denen es besteht, und der Qualität seiner von Walter Hoy entworfenen Handwerkskunst, die seit vier Generationen unverändert ist: die handgenähte Sohle, Schnallen mit rostfreien und verstellbaren Zungen, geflochtenes Leder undurchlässig für Salzwasser - eine Besonderheit, die der Ursprung des Markennamens „“ ist -. Immer wieder haltbar, weil es Jung und Alt passt, von der US-Größe 4 für Kleinkinder bis zur US-Größe 11 für Erwachsene, und in der Familie weitergegeben wird, von Kind zu Kind, von Fuß zu Fuß. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich die Farbpalette erweitert und das erweiterte Sortiment präsentiert eine Kollektion von elf Modellen für Kinder und neun für Erwachsene. Diesitzen auf einer robusten Gummisohle; die der Sun-San-Reihe basieren auf einer weicheren Urethanbasis.Diewerden von vielen Prominenten sehr geschätzt: Kate & Lottie Moss, Gwyneth Paltrow und Uma Thurman, ganz zu schweigen von den kleinen Fans: Blue Ivy und Vivienne Jolie Pit, Apple Martin und Shiloh Jolie, die sich die Zeit vertreiben und mitwachsen alle, laden Sie alle ihre Fans ein, glücklich über das Wasser zu gehen und zu klicken auf:um so schnell wie möglich mit einem Klick die gewünschten Salt-Walter Sandalen zu erwerben, die seit mehr als 75 Jahren Salt-Water unter der Sonne treten, aus dem dreisprachigen Online-Shop, der dank des Teams von Rachel Laine, CEO, jeder europäischen Nachfrage gerecht wird von Salt-Water Sandals UK & EU, das die Marke an mehr als 500 europäische Einzelhandelsgeschäfte vertreibt. Salt-Water Sandals ist eine amerikanische Traditionsmarke, die seit 1944 unverzichtbare Sommerbekleidung ist und liebevoll „SALTIES“ genannt wird, da sie weder die Sonne im Zenit noch Salt-Water oder das Baden im Meer fürchtet.