Die neuen Trendfarben Frühjahr/Sommer 2023 von Salt-Water Sandals

Mit dem furchtlosen Ansatz, der von Colourblocking bis hin zu ruhigeren Tönen reicht, hat Salt-Water Sandals seine Farbpalette um drei neue schneidige Farbtöne erweitert. Der erste, Cobalt Blue, besitzt eine gewisse Helligkeit, die an ein Gefühl von neu gewonnener Freiheit erinnert. Dieser Farbton war bereits seit einiger Zeit auf dem Laufsteg zu sehen. Er wurde von mehreren Designerhäusern als Farbe der Saison 2021 bezeichnet (wie auf den Farbblock-Outfits bei den Schauen von Courrèges und Stella McCartney und auf kleinformatigen Kleidungsstücken bei der Mugler-Schau zu sehen war) und erfreut sich großer Beliebtheit und Die Schaffung ausgefallener Kontraste wird auch im kommenden Jahr unser Niveau an Raffinesse steigern. Ein kobaltblaues Kleidungsstück in unserer Garderobe ist immer eine gute Wahl, denn es lässt uns kühn, elegant und leidenschaftlich aussehen, wenn wir es tragen.Erhältlich in den folgenden Modellen ab März 2023 unter www.salt-watersandals.com : Surfer (Kinder und Jugendliche), Shark (Kinder), Original (Kinder, Jugendliche und Erwachsene), Shark Original (Erwachsene), Boardwalk (Erwachsene) und Classic Slide (Erwachsene).Das von Pantone als "rein und wässrig" definierte Hellblau ist nicht zu übersehen. Diese Farbe, die oft mit dem Sommer in Verbindung gebracht wird, erfrischt und beruhigt uns alle zusammen. Mit der neuen Light Blue-Kollektion wollte Salt-Water Sandals ein ikonisches Modell für alle schaffen, die auf der Suche nach einem romantischen Look sind, ohne zu viel Intensität. Diese sanftere Farbatmosphäre hat bereits diein ihren jüngsten Kollektionen geschmückt.Erhältlich in den folgenden Modellen ab März 2023 unter www.salt-watersandals.com : Seawee (Kleinkind), Sweetheart (Kind und Jugend), Surfer (Kind und Jugend), Swimmer (Kind und Jugend), Original (Jugend und Erwachsene) und Classic Slide (Erwachsene).Neutrale Ensembles eignen sich am besten für diejenigen, die helle Farbtöne vermeiden möchten. Bottega Veneta, Dior und Max Mara haben sich bereits für diese klassische und zeitlose Farbe entschieden. Dieser Beigeton, den Salt-Water Sandals auf den Namen Latte getauft hat, kommt zu den 16 bisherigen Farben der Marke hinzu und ermöglicht es uns, ganz einfach einen trendigen, minimalistischen Stil anzunehmen. Der natürliche Look des Leders unterstreicht die Qualität des Schuhs beim Kauf.Erhältlich in den folgenden Stilen ab März 2023 auf www.salt-watersandals.com : Original (Kinder, Jugendliche und Erwachsene), Classic (Erwachsene), Shark Original (Erwachsene), Classic Slide (Erwachsene) und Swimmer (Erwachsene).Die letzte Aktualisierung der Kollektion ist die Einführung des Modells Sweetheart in der neuen Farbe Tan für Kinder und Jugendliche. Die Modelle Swimmer (Erwachsene) und Boardwalk (Erwachsene) werden für die kommenden Indian Summers auch in Olive erhältlich sein.These sandals are still relevant today because they meet a real need. Salt-Water Sandals manages to combine comfort and environmental responsibility with a timeless design while perfectly adapting to the vagaries of fashion. The new colors offered by this top brand are a testament to its desire to offer its most beautiful creations to a fashionable clientele.