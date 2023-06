Neues Zuhause mit Blick auf den Zollhafen

Groß war die Freude, als die ersten Mieterinnen und Mieter ihre Wohnungsschlüssel in Mainz-Neustadt entgegennahmen: Seit dem 1. Juni 2023 beziehen ganze 20 Haushalte ihre frisch fertiggestellten Neubauwohnungen am Mainzer Zollhafen. Es sich dabei wohnlich zu machen, dürfte gar nicht so schwerfallen, schließlich liegt das Neubau-Ensemble in direkter Nähe zum Rhein und der lebendigen Mainzer City.„Mit dieser Lage, einer modernen und zeitgemäßen Ausstattung und moderaten Mietpreisen haben wir hier eine wahre Gratwanderung geschafft“, verrät Mathias Zitzmann, Leiter des Sahle Wohnen-Kundencenters Mainz, zufrieden. Der Quadratmeterpreis der öffentlich geförderten Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen liegt bei einer Nettokaltmiete von 6,90€. Dabei sieht der Wohnungsmix in den acht entstehenden Mehrfamilienhäusern Vielfalt in der Belegung vor: Alle der 138 Wohneinheiten mit einer Fläche von 49m² bis 95m² sind barrierefrei und viele verfügen über eine großzügige Loggia. 12 der Wohnungen werden zudem an die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrenden angepasst sein. „So wollen wir Menschen in allen Lebenslagen und Altersgruppen ansprechen“, erklärt Zitzmann. In Kooperation mit dem Kranken- und Altenpflegedienst ProSalus wird für Schwerbehinderte ebenso eine 24/7-Pflege angeboten.Der vier- und fünfgeschossige Bau soll auch Lösungen für die vielen Studentinnen und Studenten auf Wohnungssuche in der Landeshauptstadt bieten: 43 der 90 Zwei-Zimmer-Wohnungen werden ausschließlich an Studierende in Zweier-Wohngemeinschaften vermietet. Zudem soll eine Kindertagesstätte in direkter Nähe junge Familien unterstützen.Als Erste Mieterin erhielt Natalja Slavinska ihren Wohnungsschlüssel. „Hier gefällt es mir. Wir können es kaum erwarten, einzuziehen“, verrät die Mutter zweier Kinder. Als Willkommensgeschenk gab es von den Sahle-Mitarbeitern Mathias Zitzmann und Michael Findling mit einem sorgsam bepflanzten Blumentopf einen ersten Blickfang für die neuen vier Wände.Zur Ausstattung aller Wohnungen gehören hochwertige Vinyl-Planken in Holzoptik in allen Wohnräumen und in der Küche sowie moderne Boden- und Wandfliesen im Bad. Alle Wohnungen erhalten zudem Waschmaschinenanschlüsse im Bad. Die Beheizung erfolgt über Fernwärme. Für Ihre Sicherheit erhalten alle Wohnungen Gegensprechanlagen. Ein Abstellraum in der Wohnung sowie eigene Mieterkellerräume sorgen für weiteren Stauraum. Für ein nachbarschaftliches Miteinander zwischen Familien, Studierenden, Singles, Seniorinnen und Senioren wird im neuen Wohngebiet ein Gemeinschaftsraum sorgen.Bis November 2023 soll die gesamte Wohnanlage fertiggestellt werden. Wer Interesse hat, kann sich unverbindlich auf sahle-neubau.de/mainz über das Neubauprojekt informieren. Ansprechpartner ist Mathias Zitzmann, Tel.: 06131/6360345, Mail: neubau-mainz@sahle.de