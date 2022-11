Nachhaltiges Gemeinschaftserlebnis

25 Jahre Sahle Wohnen in Wolfsburg / Adventlich-buntes Mieterfest

Mit einem vielfältigen Jubiläumsfest feierte die Unternehmensgruppe Sahle Wohnen am Freitag das 25-jährige Bestehen ihrer Wohnanlage in Reislingen Süd-West. Ein bunter Mix aus Spiel, Spaß, Musik, künstlerischen Mitmach-Aktionen und Spezialitäten vom Grill wartete dabei auf die Mieterinnen und Mieter, die sich auch selbst in die Gestaltung des Nachmittags miteinbrachten.



„Sahle Wohnen hat hier vor 25 Jahren im wahrsten Sinne des Wortes Zukunft gebaut“, betonte David Strack, Teamleiter des Sahle Wohnen-Kundencenters in seinem Grußwort an die Teilnehmenden der Veranstaltung. „Wir haben in Reislingen Lebensraum für alle Wolfsburgerinnen und Wolfsburger geschaffen – für Familien, Singles, Paare, Seniorinnen und Senioren – und seit einigen Monaten auch für ukrainische Geflüchtete, denen wir alle gemeinsam eine sichere Zuflucht in schlimmen Zeiten bieten wollen.“



Das alles habe das Unternehmen in dem verantwortungsvollen Bewusstsein getan, gutes und zufriedenes Wohnen bezahlbar zu gestalten.



Doch das, was in Reislingen vor einem Vierteljahrhundert entstanden ist, sei sehr viel mehr als reiner Wohnraum: Mit seinem Gesamtkonzept ermögliche Sahle Wohnen in einem besonders grün und abwechslungsreich gestalteten Umfeld vor allem eins: ein nachhaltiges Gemeinschaftserlebnis.



Dazu trage neben einem eigens konzipierten Quartiersmanagement, das die Belange aller Generationen und Erfahrungshintergründe zusammenführe, hauptsächlich der direkte Kontakt des Sahle-Kundenbetreuungsteams zu den Mieterinnen und Mietern bei. Diese Sonderstellung betonte auch der Ortsbürgermeister für Reislingen/Neuhaus, Oliver Prietzel in seinem Grußwort.



Im Zuge des bunten Treibens zwischen der Von-Droste-Hülshoff-Straße und dem Gerta-Overbeck-Ring stellte sich Strack den Bewohnerinnen und Bewohnern offiziell als neuer Leiter des Sahle-Kundencenters vor: „Als langjähriger Wahl-Wolfsburger, erfahrener Wohnungswirtschaftler und Mensch mit offenem Ohr werden mein Team um Iris Kirstein und Rolf Wendhausen und ich immer an der Seite unserer Mieterinnen und Mieter stehen.“



Für die unterhaltsame Seite des Jubiläumsfestes sorgte ein Programm, das nahezu jedem Wunsch gerecht wurde. Zudem überreichte David Strack der Ortsfeuerwehr Reislingen eine Spende über 300 Euro zur Unterstützung ihrer unverzichtbaren Arbeit.



urger Künstlerin und Kunstpädagogin Annika Platt fertigte mit den jüngsten Besuchern kleine, individuell gestaltete Modelle an, während ein Comedy-Nikolaus die Anwesenden auf seine ganz eigene, augenzwinkernde Art unterhielt. Spezialitäten vom Grill und aus dem Backofen rundeten das vielfältige Angebot des adventlich bunten Nachmitttags ab.