Gemeinsame Einstimmung aufs Weihnachtsfest

Parea-Nikolausmarkt mit namhaftem Besuch

„Dass hier und heute so viele Menschen zusammengekommen sind, um den Nikolaustag zu feiern, ist schon etwas Besonderes“, freut sich Thorsten Seelig, Geschäftsführer der PAREA gGmbH, als er in das weite Rund blickt. Während Parea in der alltäglichen Arbeit vor allem auf das Miteinander vor Ort setzt, hat die gemeinnützige Dienstleistungsgesellschaft zum Jahresausklang Bewohnerinnen und Bewohnern von Wohnanlagen in ganz Nordrhein-Westfalen mit einem Nikolausmarkt die Möglichkeit geboten, bei einer großen Veranstaltung in Duisburg-Neumühl zusammenzukommen.



Den rund 300 Personen, die der Einladung folgten, sollte dabei einiges geboten werden: Stand an Stand reihten sich vor der Begegnungsstätte „Salenium“ an der Otto-Hahn-Straße verschiedenste Angebote und Aktionen aneinander. Von der klassischen Glühweinausgabe über kleine Dekorations- und Schmuckläden bis hin zu einer von Sahle Wohnen veranstalteten Tombola war für jegliche Geschmäcker etwas dabei.



Ein Nikolausmarkt ist aber nichts ohne einen Nikolaus – so gaben sich der parlamentarische Staatssekretär Mahmut Özdemir (SPD) und Sahle Wohnen-Mitinhaber Albert Sahle die Ehre und mimten gemeinsam humorvoll wie gekonnt das Duo aus Nikolaus und Knecht Ruprecht. Dabei versprach Sahle, die Erlöse aus dem Basar zu verfünffachen und an ukrainische Geflüchtete zu spenden. Abgerundet von süßen Geschenken für die jüngsten Gäste und einer beeindruckenden Feuershow stöberten die Interessierten bis in die Abendstunden auf dem Markt. „An vielen der Stände waren unsere Mitarbeiterinnen oder Bewohnerinnen und Bewohner aktiv. So konnte sich jeder, der es wollte, direkt einbringen“, erklärt Parea-Teamleiterin Jennifer Klahölter die gesellige und familiäre Atmosphäre der Veranstaltung.



Für die vielen Besucherinnen und Besucher aus anderen Städten ging es nach der Veranstaltung mit Bussen in Richtung Heimat – mit dem guten Gefühl im Gepäck, eine schöne Zeit verbracht und neue Eindrücke gewonnen zu haben.