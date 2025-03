Zell- und Gentherapien: Zukunftsperspektiven aus Sachsen

Der gezielte Einsatz von Zell- und Gentherapien zur Behandlung schwerer Erkrankungen ist ein zentrales Thema der modernen Medizin. Das Zukunftscluster SaxoCell bündelt in Sachsen Forschungs- und Entwicklungskompetenzen auf diesem Gebiet und arbeitet daran, innovative Therapien von der Grundlagenforschung bis zur klinischen Anwendung zu bringen. Dabei stehen insbesondere sichere, wirksame und bezahlbare Behandlungsoptionen im Fokus.Im Rahmen des Sächsischen Krebskongresses, der am 12. April 2025 in Chemnitz stattfindet, wird das Thema Zell- und Gentherapien intensiv beleuchtet. Prof. Dr. Stephan Fricke wird in seinem Vortrag aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und Zukunftsperspektiven dieser innovativen Therapieansätze vorstellen. Insbesondere werden Fortschritte im Bereich der CAR-T- und (CAR-)NK-Zelltherapien sowie weiterer neuer Gentherapie-Verfahren thematisiert, die am Zukunftscluster erforscht werden.SaxoCell ist eine Initiative der Technischen Universität Dresden, der Universität Leipzig mit ihren jeweiligen Universitätskliniken, des Fraunhofer Instituts für Zelltherapie und Immunologie sowie des Klinikums Chemnitz, die im Rahmen der bundesweiten „Clusters4Future“-Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wird. Ziel ist es, die gesamte Wertschöpfungskette der Zell- und Gentherapie in Sachsen abzubilden – von der Forschung über die klinische Erprobung bis hin zur industriellen Produktion und Anwendung.Der Sächsische Krebskongress steht in diesem Jahr unter dem Motto „Von der Vorsorge bis zur gezielten Therapie“ und richtet sich an Fachpublikum aus Wissenschaft und Medizin sowie an interessiertes medizinisches Fachpersonal. Mit der Veranstaltung wird eine Plattform für interdisziplinären Austausch und die Vernetzung von Forschung und Praxis geboten. Dabei werden aktuelle Aspekte traditioneller Methoden der Prävention, Diagnostik und Therapie ebenso besprochen wie neuere Entwicklungen wie das Zukunftscluster und künstliche Intelligenz.Am Vortag des Kongresses findet ein kostenfreier Patiententag statt, an dem es Vorträge, Mitmachangebote und Informationsstände geben wird.Weitere Informationen zum Programm des Sächsischen Krebskongresses 2025 sind auf der offiziellen Veranstaltungswebseite abrufbar.