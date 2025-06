Sonnenblumenlauf 2025: Dresden läuft für Krebsbetroffene

Am vergangenen Mittwoch wurde der Sportpark Ostra zum Treffpunkt für Menschen, die sich gemeinsam für eine gute Sache bewegten: Beim vierten Sonnenblumenlauf Dresden aus der Reihe „Laufend gegen Krebs“ nahmen über 1.500 Läufer aller Altersgruppen teil und setzten ein starkes Zeichen für Hoffnung und Solidarität.



Mehr als 31.000 Runden für den guten Zweck



Mit 1.507 Startern verzeichnete der Sonnenblumenlauf 2025 in Dresden eine neue Rekordbeteiligung. Ob Kita-Gruppen, Schulklassen, Seniorengruppen, Vereine, Firmen oder Einzelsportler – sie alle vereinte ein Ziel: Mit jeder gelaufenen Runde Gutes tun. Insgesamt wurden beeindruckende 31.087 Runden zurückgelegt – das entspricht der Strecke von Dresden bis Buenos Aires. Jede gelaufene Runde ist dabei ein wichtiger Baustein in der Prävention von Krebserkrankungen und einer gesunden Lebensweise, die nachweislich helfen kann, die Gefahr, an Krebs zu erkranken, zu verringern.



Unterstützung für wichtige Krebsprojekte in Sachsen



Die Veranstaltung wurde von der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. organisiert und steht unter der Schirmherrschaft des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Mit dem Erlös werden verschiedene Projekte unterstützt – darunter auch ein neues Bewegungsangebot für Krebspatienten im Raum Dresden beim Dresdner SC 1898 e. V. Der Verein plant mit Hilfe der Spenden den Aufbau langfristiger Rehabilitationssportgruppen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die an Krebs erkrankt sind. Die sportlichen Angebote sollen gezielt helfen, die körperlichen und seelischen Belastungen der Krankheit zu mildern. Neben dem Training steht dabei auch der Austausch unter Betroffenen im Mittelpunkt. Zudem fließen die Erlöse aus der Veranstaltung in das Familienwochenende der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. für junge betroffene Familien sowie Informationsangebote im ländlichen Raum. Bei „Laufend gegen Krebs“ wird keine Startgebühr erhoben und die Erlöse werden aus freiwilligen Spenden der Teilnehmer generiert.



Ein Zeichen der Hoffnung: Die Sonnenblume



Teilnehmer erhielten eine Sonnenblume als Symbol für Lebensfreude und Zuversicht sowie eine Urkunde. Viele verewigten ihre Laufleistung auf Karten, die am Ende der Veranstaltung mit Luftballons in den Himmel stiegen – ein stiller Moment des Gedenkens und der Verbundenheit.



Jubiläum im Blick



Mit dem Erfolg des diesjährigen Laufs richtet sich der Blick bereits nach vorn: Im kommenden Jahr feiert der Sonnenblumenlauf sein fünfjähriges Jubiläum. Auch 2026 soll Dresden wieder gemeinsam ein starkes Zeichen gegen Krebs setzen.



Danksagung an Helfer und Unterstützer



Ein besonderer Dank gilt allen Teilnehmenden, den engagierten Sponsoren und den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern, welche die Veranstaltung möglich gemacht haben. Ebenso herzlich bedankt sich die Sächsische Krebsgesellschaft bei der Landeshauptstadt Dresden, dem Stadtsportbund Dresden e. V., Outdoor Fitness Dresden, dem Städtischen Klinikum Dresden, dem Dresdner SC 1898 e. V. sowie bei allen weiteren Partnern für die großartige Unterstützung.

