Simply U – Hautkrebs vorbeugen leicht gemacht

Wissensvermittlung: Altersgerechte Informationen über UV-Risiken und Schutzmaßnahmen.

Verhaltensprävention: Motivation zum Eincremen, Tragen von Schutzkleidung und Meiden der Mittagssonne.

Verhältnisprävention: Schulen werden ermutigt, Schattenplätze zu schaffen und Pausenzeiten UV-gerecht zu gestalten.

Die Haut vergisst keinen Sonnenbrand. Angesichts zunehmender Hautkrebserkrankungen starten die Sächsische Krebsgesellschaft e.V. (SKG) und die BARMER ein Projekt für junge Menschen: Mit „simply U“ bringen sie 2026 eine moderne Präventionskampagne an sächsische Schulen, die Wissen, Spaß und aktiven Gesundheitsschutz verbindet. Die Initiative kombiniert digitale Lernangebote, interaktive Unterrichtsmaterialien mit einer Quiz-Challenge, bei der Klassen gegeneinander antreten und Preise gewinnen können. Interessierte Schulen können sich telefonisch, per E-Mail oder online anmelden und erhalten umfangreiche Materialien für den Unterricht.„Die Notwendigkeit gezielter Aufklärung ist heute größer denn je“, sagt Dr. Claudia Beutmann, Landesgeschäftsführerin der BARMER in Sachsen. „Beim weißen Hautkrebs haben sich die Fallzahlen im Freistaat seit 2005 fast verdreifacht – von etwa 32.000 auf rund 98.000 Betroffene im Jahr 2023. Auch beim deutlich aggressiveren schwarzen Hautkrebs, dem malignen Melanom, beobachten wir einen starken Anstieg. Hier hat sich die Zahl der Erkrankten mehr als verdoppelt, auf zuletzt 16.800 Betroffene im Freistaat.“ Laut Robert Koch-Institut werden in Deutschland jährlich rund 28.000 neue Fälle von malignem Melanom (schwarzer Hautkrebs) sowie mehr als 240.000 Neuerkrankungen an hellem Hautkrebs registriert. „Sonnenbrände in der Kindheit und Jugend erhöhen das Risiko, später an Hautkrebs zu erkranken“, erklärt Dr. Ralf Porzig, der Geschäftsführer der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V.. „Angesichts der seit Jahren steigenden Zahl von Hautkrebserkrankungen ist eine wirksame Vorbeugung wichtiger denn je. Gerade junge Menschen müssen frühzeitig lernen, sich konsequent vor UV-Strahlung zu schützen. Prävention ist der wirksamste Schutz, um das Risiko zu reduzieren.“„simply U“ knüpft an das erfolgreiche Schulprogramm „The BIG BURN Theory“ an, das die Krebsgesellschaft NRW e.V. gemeinsam mit der BARMER über zehn Jahre hinweg umgesetzt und tausende Jugendliche erreicht hat. Das Konzept wurde überarbeitet und weiterentwickelt. In Zusammenarbeit mit der BARMER setzt die Sächsische Krebsgesellschaft e.V das Projekt nun auch in Sachsen um. Weitere Landeskrebsgesellschaften in Berlin, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Saarland folgen. „simply U“ richtet sich gezielt an 13- bis 16‑jährige Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen. Es basiert auf drei zentralen Säulen:„Die Kooperation mit der Sächsischen Krebsgesellschaft e.V. ermöglicht es uns, bewährte Präventionsansätze mit innovativen digitalen Formaten und langjähriger Erfahrung in der Hautkrebsprävention zu verbinden, um so junge Menschen nachhaltig für die Risiken der UV-Strahlung zu sensibilisieren und zu schützen. Die Jugendlichen lernen, welche Risiken mit UV-Strahlung verbunden sind und wie sie verantwortungsvoll mit der Sonne umgehen können. Wenn das Wissen sitzt, können die Schulen im Rahmen einer Challenge gegeneinander antreten und zeigen, wie „hautschutz-fit“ sie sind“, sagt die BARMER Chefin.„simply U“ ist multimedial konzipiert und kann flexibel im Unterricht umgesetzt werden. Es bietet ein komplettes Unterrichtspaket für die Klassen 7 bis 10, inklusive Lern-App und Quiz-Challenge. Das Herzstück ist die „simply U Box“ mit Informationsmaterialien, Kartensets und praktischen Angeboten wie UV-Testkarten, mit denen Schüler den Effekt von Sonnencreme in Echtzeit prüfen können. Höhepunkt der Kampagne ist die App-basierte Quiz-Challenge, bei der Schulklassen landesweit mit ihrem Wissen gegeneinander antreten und ihr Wissen zusätzlich in eigene kreative Sonnenschutz-Ideen umsetzen können. Die drei erfolgreichsten Klassen gewinnen attraktive Preise. „simply U ist so konzipiert, dass es sich mit minimalem Aufwand in den Unterricht integrieren lässt – egal ob analog, digital oder hybrid“, betonen die Projektverantwortlichen.Das Projekt wird in Sachsen zunächst von 2026 bis 2028 durch die BARMER gefördert. Mehrere Schulen aus verschiedenen sächsischen Städten haben ihre Teilnahme bereits bestätigt. Anmeldungen für das laufende bzw. auch schon für das kommende Schuljahr sind für interessierte Schulklassen, Kurse und Lehrkräfte möglich:Die BARMER ist eine der größten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. Unter dem Leitmotiv, Gesundheit weiterzudenken, unterstützt die BARMER ihre 8,3 Millionen Versicherten tatkräftig bei allen Fragen zu Gesundheit, Krankheit und Pflege. Sie fördert eine gesunde Lebensweise, bietet Hilfe zur Selbsthilfe durch Stärkung der individuellen Gesundheitskompetenz und ist aktiver Präventionspartner von qualifizierten sowie nachhaltigen Ideen und Projekten. Gesundheit wird dabei sowohl durch persönliches Verhalten als auch mithilfe einer Lebenswelt (z. B. Kita, Schule, Kommune), die gesundheitsförderlich aufgestellt ist, positiv beeinflusst. Erfolgreiche Präventionsarbeit berücksichtigt daher das Verhalten jedes Einzelnen sowie die Verhältnisse in der jeweiligen Lebenswelt, so auch im Projekt „simply U“.