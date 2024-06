Am Donnerstag findet das 16. Parkfest der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. statt. Die Veranstalter möchten damit in der landschaftlich reizvollen Atmosphäre des Zwickauer Schlobigparks für das Thema Krebs sensibilisieren und Austausch fördern. Angesichts von 32.000 Krebsneuerkrankungen pro Jahr im Freistaat soll ein Rahmen geschaffen werden, in dem Menschen sich zum Thema Krebs und Krebsvorsorge informieren und mit verschiedenen Akteuren Möglichkeiten der Zusammenarbeit beim Umgang mit Krebs diskutieren können. Beginn der Veranstaltung ist 17 Uhr. Die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. erwartet als Grußredner unter anderem die Zwickauer Oberbürgermeisterin Constance Arndt und Cornelia Bretschneider vom Landkreis Zwickau. Im Anschluss an die Eröffnung spielt die Plauener Band „Limerence“ Pop-Klassiker und aktuelle Hits. Der Eintritt ist kostenlos.

