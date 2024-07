Neue Sonnenschutzschulungen der Sächsischen Krebsgesellschaft

Das Projekt „Kinderleicht – Sonnenschutz im Kindesalter“ wurde 2019 in Zusammenarbeit von Sächsischer Krebsgesellschaft e. V. mit der IKK classic ins Leben gerufen. In in einer kostenlosen Ein-Tages-Schulung wurden dabei pädagogische Fachkräfte aus sächsischen Kindertagesstätten in Zusammenarbeit mit Dermatologen und Mitarbeitenden der Sächsischen Krebsgesellschaft e.V. zu „Sonnenschutz-Coaches“ weitergebildet. Damit soll ein wichtiger und frühzeitger Beitrag zur Hautkrebsprävention geleistet werden.Die Teilnehmenden erhalten im Rahmen der Wissensvermittlung kostenlose Materialen zum Thema Sonnenschutz zur Unterstützung der präventiven Maßnahmen in der Einrichtung. Im Nachgang besteht die Möglichkeit zur Zertifizierung der Einrichtung.Über 200 Kindertageseinrichtungen haben sich sachsenweit in der Vergangenheit bereits entschieden, im Projekt zum Thema Sonnenschutz in Kindertageseinrichtungen mitzuwirken und dafür Mitarbeiter zur Schulung zum „Sonnenschutz-Coach“ entsendet.Nun werden erneut Termine angeboten, um weiteren interessierten Kindertagesstätten, aber auch Grundschulen und Horten, die Möglichkeit zur Ausbildung von Mitarbeitern zum Sonnenschutz-Coach zu geben.Im August können Kindertageseinrichtungen teilnehmen. Im September findet ein Kurs für Grundschulen und Horte statt. Zusätzlich wird im Oktober die zweitägige Multiplikatorenausbildung angeboten.Weitere Informationen finden Interessierte unter www.kinderleicht-sachsen.de