Nachwuchs-Förderpreis der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. erneut ausgeschrieben
Übergabe zum Sächsischen Krebskongress 2027
Die SKG versteht sich als wissenschaftliche Fachgesellschaft mit klar gesundheitspolitischer Zielsetzung. Sie engagiert sich für eine sachliche Aufklärung der Bevölkerung über Krebserkrankungen, fördert Früherkennung und Behandlung und wirkt der Krebsfurcht mit Wissen entgegen. Ein zentrales Anliegen ist die nachhaltige Stärkung der Krebsforschung in Wissenschaft, Klinik und Praxis in Sachsen.
Der Nachwuchs-Förderpreis wird alle zwei Jahre im Rahmen des Sächsischen Krebskongresses vergeben. Er ist mit 1.000 Euro dotiert und richtet sich an junge Wissenschaftler, die durch exzellente und praxisrelevante Arbeiten im Bereich der Onkologie überzeugen. Ziel ist es, Nachwuchsforscher zu motivieren, sich langfristig und mit wissenschaftlicher Tiefe der Erforschung und Behandlung von Krebserkrankungen zu widmen.
Zuletzt wurde der Förderpreis in der Eröffnungssession des Sächsischen Krebskongresses 2025 vergeben. Ausgezeichnet wurde Dr. Kristina Herzog für ihre prospektive Längsschnittstudie „Verlauf der Krankheitsempfindung bei pädiatrischen Krebspatienten und ihren Eltern und Zusammenhang mit der gesundheitsbezogenen Lebensqualität“. Dr. Herzog ist Mitglied der Arbeitsgruppe „Psychosoziale Forschung in der Kinderonkologie: Dresden-Leipzig“. Ihre Arbeit beleuchtet die psychosozialen Aspekte von Krebserkrankungen bei Kindern und Jugendlichen – ein oft unterschätzter, jedoch zentraler Baustein für eine ganzheitliche Behandlung und die Unterstützung der betroffenen Familien.
Die nächste Verleihung des Nachwuchs-Förderpreises erfolgt im Rahmen des Sächsischen Krebskongresses 2027. Die Ausschreibung richtet sich an im Freistaat Sachsen tätige junge Ärzte und Wissenschaftler. Die Teilnahmebedingungen sind ab sofort verfügbar. Bewerbungsschluss ist der 15. Januar 2027.
Weitere Informationen: www.skg-ev.de/foerderpreis