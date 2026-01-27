Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1049468

Sächsische Krebsgesellschaft e.V. Schlobigplatz 23 08056 Zwickau, Deutschland http://www.skg-ev.de
Ansprechpartner:in Herr Daniel Westphal +49 375 281403
Logo der Firma Sächsische Krebsgesellschaft e.V.

Nachwuchs-Förderpreis der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. erneut ausgeschrieben

Übergabe zum Sächsischen Krebskongress 2027

(lifePR) (Zwickau, )
Die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. (SKG) schreibt erneut ihren Nachwuchs-Förderpreis aus. Mit der Auszeichnung würdigt die wissenschaftliche Fachgesellschaft herausragende Forschungsarbeiten im Bereich der Onkologie und setzt gezielt Impulse für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses im Freistaat Sachsen.

Die SKG versteht sich als wissenschaftliche Fachgesellschaft mit klar gesundheitspolitischer Zielsetzung. Sie engagiert sich für eine sachliche Aufklärung der Bevölkerung über Krebserkrankungen, fördert Früherkennung und Behandlung und wirkt der Krebsfurcht mit Wissen entgegen. Ein zentrales Anliegen ist die nachhaltige Stärkung der Krebsforschung in Wissenschaft, Klinik und Praxis in Sachsen.

Der Nachwuchs-Förderpreis wird alle zwei Jahre im Rahmen des Sächsischen Krebskongresses vergeben. Er ist mit 1.000 Euro dotiert und richtet sich an junge Wissenschaftler, die durch exzellente und praxisrelevante Arbeiten im Bereich der Onkologie überzeugen. Ziel ist es, Nachwuchsforscher zu motivieren, sich langfristig und mit wissenschaftlicher Tiefe der Erforschung und Behandlung von Krebserkrankungen zu widmen.

Zuletzt wurde der Förderpreis in der Eröffnungssession des Sächsischen Krebskongresses 2025 vergeben. Ausgezeichnet wurde Dr. Kristina Herzog für ihre prospektive Längsschnittstudie „Verlauf der Krankheitsempfindung bei pädiatrischen Krebspatienten und ihren Eltern und Zusammenhang mit der gesundheitsbezogenen Lebensqualität“. Dr. Herzog ist Mitglied der Arbeitsgruppe „Psychosoziale Forschung in der Kinderonkologie: Dresden-Leipzig“. Ihre Arbeit beleuchtet die psychosozialen Aspekte von Krebserkrankungen bei Kindern und Jugendlichen – ein oft unterschätzter, jedoch zentraler Baustein für eine ganzheitliche Behandlung und die Unterstützung der betroffenen Familien.

Die nächste Verleihung des Nachwuchs-Förderpreises erfolgt im Rahmen des Sächsischen Krebskongresses 2027. Die Ausschreibung richtet sich an im Freistaat Sachsen tätige junge Ärzte und Wissenschaftler. Die Teilnahmebedingungen sind ab sofort verfügbar. Bewerbungsschluss ist der 15. Januar 2027.

Weitere Informationen: www.skg-ev.de/foerderpreis

Website Promotion

Website Promotion

Sächsische Krebsgesellschaft e.V.

Die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. verfolgt das Ziel, alle Bestrebungen zur Bekämpfung von Krebskrankheiten zu fördern. Als wissenschaftliche Fachgesellschaft mit sozial- und gesundheitspolitisch breit gefächertem Spektrum ist sie Partner aller in der Krebsbekämpfung tätigen Institutionen, Organisationen und Vereinen sowie von an Krebs erkrankten Menschen.

Hauptaufgaben:

• Information und Aufklärung der Bevölkerung
➢ Bereitstellung von Grün-gelber Broschürenreihe, Mitteilungsblatt, Vorträgen, Aktionen zur Aufklärung und Vorsorge in Zusammenarbeit mit weiteren in der Krebsbekämpfung tätigen Partnern, u.v.a.m.
➢ Durchführung von Kongressen, Seminaren, Weiterbildungen und Lehrgängen
➢ Webbasierte Wissensvermittlung

• Psychosoziale Beratung und Betreuung von Betroffenen und deren Angehörigen
➢ Sozialberatung und psychologische Beratung an 11 Standorten in Sachsen (inkl. Außenberatungen)
➢ Krebsberatungstelefon (ca. 40 Std. pro Woche)
➢ Beratungsmobil

• Wissenschaftliche Arbeit, Krebsforschung und Netzwerkbildung
➢ Unterstützung der Krebsregister in Sachsen
➢ Durchführung und Unterstützung von Versorgungsforschung
➢ Schaffung und Unterstützung von Netzwerken gegen den Krebs

• Unterstützung der Selbsthilfebewegung Krebskranker in Sachsen (Aktionstage, Lehrgänge, Kurse und Anleitungen)
➢ Unterstützung und Hilfe bei Gründung von Selbsthilfegruppen nach Krebs
➢ Angebote zu Multiplikatorenseminaren und Supervision für Leiterinnen und Leitern von Selbsthilfegruppen

Spendenkonto IBAN: DE87 8704 0000 0255 0671 01

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.