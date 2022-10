Nachwuchs-Förderpreis der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. ausgeschrieben

Sächsische Krebsgesellschaft e.V.

Die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. verfolgt das Ziel, alle Bestrebungen zur Bekämpfung von Krebskrankheiten zu fördern. Als wissenschaftliche Fachgesellschaft mit sozial- und gesundheitspolitisch breit gefächertem Spektrum ist sie Partner aller in der Krebsbekämpfung tätigen Institutionen, Organisationen und Vereinen sowie von an Krebs erkrankten Menschen.



Hauptaufgaben:

Information und Aufklärung der Bevölkerung

Psychosoziale Beratung und Betreuung von Betroffenen und deren Angehörigen

Wissenschaftliche Arbeit, Krebsforschung und Netzwerkbildung

Unterstützung der Selbsthilfebewegung Krebskranker in Sachsen (Aktionstage, Lehrgänge, Kurse und Anleitungen)

