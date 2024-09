Livemusik, Rat und Information

Der erste Samstag im September steht in Zwickau Jahr für Jahr im Zeichen der Sonnenblume und als Symbol der Hoffnung für Krebsbetroffene in der Region. Die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. führt an diesem Tag seit 2010 ihr Sonnenblumenfest durch. Bei der Veranstaltung im Zwickauer Schlobigpark geht es darum, möglichst viele Menschen zum Thema Krebs zu informieren, für Vorsorge und Früherkennung zu sensibilisieren und in angenehmer Atmosphäre Spenden für den guten Zweck zu sammeln.Die Besucher des Sonnenblumenfests erwartet am Samstag eine bunte Mischung aus Unterhaltung und Information. Die Veranstaltung ist dabei eine gesellschaftliche Gemeinschaftsaktion zugunsten Krebsbetroffener, an der sich zahlreiche Personen, Firmen und Initiativen aus dem Raum Zwickau beteiligen: Die Oberbürgermeisterin Constance Arndt hat erneut die Schirmherrschaft übernommen und würdigt damit in besonderem Maße den Gedanken des Festes. Firmen und Privatpersonen aus der Region unterstützen das Fest mit einer Spende oder via Sponsoring. Ehrenamtliche Helfer und die Feuerwehr Zwickau-Mitte tragen maßgeblich zum Gelingen der Veranstaltung bei.Die Eröffnung des Sonnenblumenfests ist für 14 Uhr geplant. Bereits ab 13:30 Uhr spielt die Band Musicdance. Sie begleitet den gesamten Nachmittag musikalisch. Im Anschluss an die Eröffnung werden die größten Sonnenblumen aus Zwickauer Kindertageseinrichtungen präsentiert und prämiert. Jeweils zur vollen Stunde gibt es Interviews von der Bühne, in denen Experten über Wissenswertes zur Vermeidung und Früherkennung von Krebserkrankungen informieren. Zu den weiteren Angeboten an und auf der Zwickauer Mulde gehören Trödelmarkt, Kuchenbasar mit gespendetem Bäckerkuchen, Bastelstand von Phänomenia, Informationsstände sowie Glücksrad. Besucher können sich zusätzlich zur psychosozialen und psychologischen Beratung für Krebsbetroffene informieren und Termine hierfür vereinbaren.Als Höhepunkt ist für 17:30 Uhr der Start des Gummientenrennens auf der Zwickauer Mulde vorgesehen, bei dem Entenpaten einen von 15 Preisen gewinnen können. Entenpatenschaften sind am Veranstaltungstag bis 16:00 Uhr direkt am Stand der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. erhältlich.Mit den Einnahmen aus Spenden werden Gelder für drei wichtige Projekte der Sächsischen Krebsgesellschaft gesammelt, die Krebsbetroffenen zugutekommen. Konkret ist aktuell in Zwickau die Einrichtung einer Wohngemeinschaft für Krebsbetroffene in Planung. Zusätzlich werden mit den Spendengeldern das Familienwochenende für von Krebs betroffene junge Familien sowie die Krebsinfopunkte bei Partnern der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. mitfinanziert.Zwickauer Schlobigpark – Nähe JohannisbadWeitere Informationen: www.sonnenblumenfest-sachsen.de