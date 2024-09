Laufend gegen Krebs in Leipzig

Bei Laufend gegen Krebs ist der Name Programm: Mit der Teilnahme an der Veranstaltung am 18. September werden die Laufbegeisterten nicht nur auf der Strecke aktiv. Sie leisten auch kontinuierlich einen wichtigen Beitrag zur Arbeit der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V., indem sie sich fortlaufend gegen Krebs und für Betroffene engagieren: Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind nicht zum ersten Mal dabei, sondern haben mit „Laufend gegen Krebs“ einen festen Termin im Kalender. Bereits zum 12. Mal geht es in Leipzig darum, möglichst viele Runden für den guten Zweck zurückzulegen und ein Zeichen der Hoffnung an von Krebs betroffene Menschen zu senden. Die Sonnenblume steht für die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. als Symbol für Hoffnung und Lebenswille. Sie stellt daher den Lauf unter das Motto „Sonnenblumenlauf“. Das Besondere: statt einer Startgebühr zahlen die Teilnehmer freiwillig eine Spende, mit der drei Projekte mitfinanziert werden. Jeder kann so mit seiner Anwesenheit seine Unterstützung für die ca. 32.000 Menschen, die jährlich im Freistaat eine Krebsdiagnose erhalten, zum Ausdruck bringen. In diesem Jahr hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer erstmalig die Schirmherrschaft für „Laufend gegen Krebs“ übernommen. Er würdigt damit in besonderer Art und Weise den mit den Läufen in den größten Städten Sachsens verbundenen Präventionsgedanken: Neben der Aktivität auf der Laufbahn gibt es stets die Möglichkeit der Information zu Krebs. In Leipzig sind unter anderem Experteninterviews mit Vertretern des Klinikums St. Georg geplant, das in diesem Jahr die Veranstaltung als Laufpartner unterstützt.Die Nettoerlöse werden dabei zu gleichen Teilen einem Bewegungsprojekt für krebserkrankte Kinder, Jugendliche und Erwachsene des Gesundheitssportvereins Leipzig e. V., dem Familienwochenende für junge von Krebs betroffene Familien und den Informationspunkten der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V., die landesweit zur besseren Information krebsbetroffener Menschen beitragen sollen, zur Verfügung gestellt.Die Veranstalter bitten um die Voranmeldung. Interessierte finden alle Informationen zu den Projekten und zur kostenlosen Anmeldung unter www.laufend-gegen-krebs.de sowie bei Facebook.