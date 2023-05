Laufend gegen Krebs feierte 10. Jubiläum

Am 24. Mai 2023 fand in Chemnitz die zehnte Ausgabe der Bewegungs-, Benefiz- und Informationsveranstaltung „Laufend gegen Krebs“ statt. Das Besondere an der Veranstaltung ist, dass sie ohne Startgelder auskommt und vor allem mit Hilfe zahlreicher Ehrenamtlicher auf der Strecke organisiert und mit großartigem gemeinschaftlichen Engagement der Läuferinnen und Läufer durchgeführt wird. Bereits seit 2012 wird der ursprünglich in Leipzig gestartete Lauf in Chemnitz angeboten - mit Unterstützung der Technischen Universität Chemnitz und des Stadtsportbundes Chemnitz e. V sowie weiterer lokaler Firmen und Initiativen, die insgesamt zum Gelingen der Veranstaltung beitragen.Gelaufen wird dabei jeweils für den guten Zweck. Mit dem Reinerlös der Veranstaltung werden lokale und regionale Projekte zugunsten Krebsbetroffener finanziell unterstützt und ermöglicht. In diesem Jahr ging es unter anderem um ein spezielles Bewegungsangebot: Sport kann nachweislich die Nebenwirkungen einer Krebstherapie reduzieren und die Leistungsfähigkeit steigern und kommt zugleich dem Selbstbewusstsein der Betroffenen zugute. Im Raum Chemnitz gibt es aktuell noch wenige derartige Angebote für onkologische Patientinnen und Patienten im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter. Bei „Laufend gegen Krebs“ wurde daher in diesem Jahr unter anderem für die Schaffung eines langfristigen Angebots mit Rehabilitationssportgruppen gespendet. Außerdem fließen die Gelder in das Familienwochenende sowie das Wohngemeinschaftsprojekt der Sächsischen Krebsgesellschaft.Für die Sächsische Krebsgesellschaft stellt sich die 2023er Ausgabe des „Sonnenblumenlaufs“ als Erfolg dar: Über 1.000 Läuferinnen und Läufer, und damit beinahe doppelt so viel wie im Vorjahr, sind mit mindestens einer Runde auf dem Sportplatz des Chemnitzer Polizeisportvereins gewertet worden. Die Chemnitzer haben dabei Großartiges geleistet: Insgesamt haben sie 24.571 Runden gemeinsam zurückgelegt. Das entspricht fast 10.000 Kilometern und einer viertel Erdumdrehung. „Wir gehen von einem starken Spendenergebnis aus“, so Dr. Ralf Porzig, Geschäftsführer der Sächsischen Krebsgesellschaft. „Nach aktuellem Stand dürfen wir uns über mindestens 17.000 Euro freuen.“Die besten Teamergebnisse erreichten in diesem Jahr das Team vom „RRUnning Team & IKAner“ mit 6.269 Runden über alle Altersklassen, gefolgt vom Team Klinikum Chemnitz mit 2.488 Runden sowie Parker Hannifin mit 1.703 Runden. Herzlichen Glückwunsch zu dieser herausragenden Leistung!Die nächsten Veranstaltungen zu „Laufend gegen Krebs“ finden am 21.06.2023 im Sportpark Ostra in Dresden sowie am 13.09.2023 in Leipzig statt. Dann wird unter anderem für den Elternverein krebskranker Kinder, den „Sonnenstrahl e. V.“ in Dresden, gelaufen. Start ist jeweils 16 Uhr.Weitere Informationen sind zu finden unter www.laufend-gegen-krebs.de sowie www.facebook.com/laufendgegenkrebs