Laufend gegen Krebs feiert Jubiläum

Am 24. Mai ist es wieder möglich, sich aktiv für Krebsbetroffene zu engagieren und etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Dann findet die bereits zehnte Ausgabe des Sonnenblumenlaufs der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. in Chemnitz statt. Mit der Veranstaltung möchten die Veranstalter, in Kooperation mit dem Stadtsportbund Chemnitz e. V. und der Technischen Universität Chemnitz, für das wichtige Thema Krebs sensibilisieren. Dr. Dr. Nico Nitzsche von der Professur Sportmedizin und Sporttherapie, der „Laufend gegen Krebs“ seit vielen Jahren unterstützt, sagt dazu: „Alle Interessierten sollten unbedingt am Lauf teilnehmen, da sie am 24.5. auch qualifizierte Ansprechpartner der TU Chemnitz und von Vereinen treffen und sich mit ihnen zum Thema Sport und Bewegung austauschen können“. Die Teilnehmenden erhalten die Möglichkeit, sich an den Ständen und über Experteninterviews vor Ort zu informieren.Bei der Anmeldung zum Lauf wird keine Startgebühr erhoben. Die Teilnahme ist gegen eine freiwillige Spende möglich. Die eingenommenen Gelder kommen drei wichtigen Projekten zugute. Vor Ort werden dabei wechselnde Projekte mit der Veranstaltung unterstützt. In diesem Jahr kann für die Verbesserung des Bewegungsangebots für an Krebs erkrankte Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Raum Chemnitz gelaufen werden. Zusätzlich wird je zu gleichen Teilen das Familienwochenende für von Krebs betroffene junge Familien sowie die Schaffung einer Wohngemeinschaft für Betroffene und Angehörige in einer altersgerechten Wohnumgebung unterstützt.Der Sonnenblumenlauf mit der Sonnenblume als Symbol für Lebenswillen und Hoffnung findet zwischen 16:00 und 18:30 Uhr auf dem Sportplatz des Polizeisportvereins an der Forststraße statt. Zusätzlich starten ab 14:30 Uhr Kinder und Jugendliche in einer Sonderstartzeit für Schulen.Die Veranstalter bitten um die Voranmeldung via Internet. Interessierte finden alle Informationen zu den Projekten und zur Anmeldung unter www.laufend-gegen-krebs.de sowie bei Facebook unter www.facebook.com/laufendgegenkrebs Mittwoch, 24.05.2023, 16:00 bis 18:30 UhrChemnitz, Sportplatz des Polizeisportvereins, Forststraße 9