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Ansprechpartner:in Herr Daniel Westphal +49 375 281403
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„Laufend gegen Krebs“ am 3. Juni 2026 in Chemnitz

Benefizlauf zugunsten regionaler Projekte für Krebsbetroffene

(lifePR) (Chemnitz/Zwickau, )
Am Mittwoch, dem 3. Juni 2026, findet in Chemnitz zum 13. Mal die Benefiz- und Informationsveranstaltung „Laufend gegen Krebs“ statt. Unter der Schirmherrschaft des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer lädt die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. gemeinsam mit zahlreichen lokalen Partnern Menschen jeden Alters ein, sich zu bewegen, Spenden zu sammeln und sich rund um die Themen Krebs, Prävention und Vorsorge zu informieren.

Teilnehmen können Einzelpersonen ebenso wie Teams, Familien, Schulklassen, Vereine, Unternehmen oder Sportgruppen. Sportliche Vorerfahrung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten beteiligen möchten. Im Mittelpunkt steht nicht die sportliche Leistung, sondern das gemeinsame Engagement für Menschen, die von Krebs betroffen sind.

„Laufend gegen Krebs“ ist ein Benefizlauf ohne Wettkampfcharakter und ohne Zeitmessung. Alle Teilnehmer entscheiden selbst, wie viele Runden sie zurücklegen möchten und in welchem Tempo sie unterwegs sind. Gelaufen oder gegangen werden kann nach den eigenen Möglichkeiten.

Für jede absolvierte Runde können die Teilnehmer freiwillig einen selbst gewählten Betrag spenden. Eine Startgebühr wird nicht erhoben. Damit ist die Teilnahme kostenfrei möglich, während zugleich jede Runde dazu beiträgt, regionale Projekte für Krebsbetroffene zu fördern.

Gemeinsam organisiert, regional getragen

Die Veranstaltung wird gemeinschaftlich und mit ehrenamtlicher Hilfe durchgeführt. Regionale Partner, Unterstützer, Vereine, Einrichtungen, Sponsoren und Helfer tragen dazu bei, dass „Laufend gegen Krebs“ organisatorisch, logistisch und finanziell umgesetzt werden kann.

Alle durch den Lauf gesammelten Spenden fließen in regionale Projekte für Krebsbetroffene und deren Angehörige. Unterstützt werden Angebote, die Menschen im Umgang mit der Erkrankung begleiten, beraten und entlasten. Dazu gehören unter anderem Bewegungsangebote für an Krebs erkrankte Kinder, Jugendliche und Erwachsene, das Familienwochenende für junge, von Krebs betroffene Familien sowie Informationspunkte im ländlichen Raum. Die Spenden verbleiben in der Region und kommen zweckgebunden den entsprechenden Vorhaben zugute.

Die Veranstaltung findet in diesem Jahr im Jutta Müller Eissportzentrum Chemnitz statt.

Ablauf:
10:00-11:30 Uhr     Generationenlauf (65+ und Kitas)
13:00-15:00 Uhr     Schullauf
15:50 Uhr                Eröffnung & Grußworte
16:00-18:30 Uhr    Sonnenblumenlauf (Hauptlauf für alle)

Weitere Informationen und Anmeldung:
www.laufend-gegen-krebs.de
www.facebook.com/laufendgegenkrebs
www.instagram.com/laufendgegenkrebs 

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