„Laufend gegen Krebs“ am 18. Juni 2025 in Dresden

Am Mittwoch, dem 18. Juni 2025, wird der Sportpark Ostra in Dresden erneut zum Treffpunkt für engagierte Sportler und alle, die sich laufend für den guten Zweck engagieren möchten. Unter dem Motto „Laufend gegen Krebs“ lädt die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. gemeinsam mit regionalen Partnern zum vierten Sonnenblumenlauf ein.Der zentrale Spendenlauf startet um 16:00 Uhr. Bereits 15:50 Uhr gibt es eine gemeinsame Erwärmung und die Eröffnung der Veranstaltung. Ob einzeln, im Team, mit der Familie oder als Kollegengruppe – alle können mitmachen. Der Lauf ist kein Wettkampf, sondern ein Zeichen der Solidarität mit an Krebs erkrankten Menschen. Zudem spielt die Vermittlung von Wissen bei der Veranstaltung eine zentrale Rolle. Die Teilnahme ist kostenfrei, gelaufen wird, so viel jeder möchte – für jede Runde kann freiwillig gespendet oder ein Sponsoring organisiert werden.Neben dem Hauptlauf gibt es zwei weitere Laufzeiten, die als ergänzendes Angebot für besondere Zielgruppen dienen. Zwischen 10:00 und 11:30 Uhr findet erstmalig einfür Kinder, Familien und Seniorinnen und Senioren statt. Die Startzeit zwischen 13:00 und 15:00 Uhr ist eine Sonderstartzeit für DresdnerundBegleitet wird das Programm von einer Showbühne, auf der Expertinnen und Experten vom Onkologischen Zentrum am Städtischen Klinikum Dresden über Krebsprävention, Früherkennung und neue Therapien informieren. Zum Ausklang des Tages werden besonders engagierte Teilnehmende in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet.Der Erlös der Veranstaltung kommt dabei wichtigen regionalen Projekten zugute. In der Vergangenheit konnte bereits in Dresden der Sonnenstrahl e. V. mit Spenden aus der Veranstaltung unterstützt werden. In diesem Jahr laufen die Dresdnerinnen und Dresdner für ein Projekt mit Bewegungsangeboten für krebskranke Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch den Dresdner SC 1898 e. V., die Krebsinformationspunkte im ländlichen Raum der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. sowie das Familienwochenende für junge von Krebs betroffene Familien, das seit diesem Jahr durch die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. auch im Raum Dresden angeboten wird.Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat zum wiederholten Mal die Schirmherrschaft für die Veranstaltungen in Dresden, Chemnitz und Leipzig übernommen.„Mit jeder gelaufenen Runde werden konkrete Hilfeangebote für Krebsbetroffene unterstützt“, betont Dr. Ralf Porzig, Geschäftsführer der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. „Wir freuen uns, dass unser Anliegen so gut angenommen wird“. Insgesamt haben schon über 1.500 Menschen an „Laufend gegen Krebs“ in Dresden teilgenommen. Zudem tragen lokale Partner vor Ort, wie das Städtische Klinikum Dresden, Outdoor Fitness, der Stadtsportbund Dresden e. V. und der DSC1898 e. V. sowie die Unterstützung durch die Landeshauptstadt Dresden zum Gelingen der Veranstaltung bei, die mit ehrenamtlichem Engagement realisiert wird.Die Anmeldung ist online möglich unter:Anmeldeschluss: 17. Juni 2025, 23:59 UhrDie Vor-Ort-Anmeldung ist jederzeit möglich!