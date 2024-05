Laufend gegen Krebs 2024 mit großem Starterfeld

Zum ersten Mal seit fünf Jahren konnte am 29.05.24 Laufend gegen Krebs wieder auf dem Sportplatz der Technischen Universität Chemnitz stattfinden. Die Sonnenblumenlauf endete einmal mehr mit einem Teilnehmerrekord.



Schon bei den Voranmeldungen hatte sich angedeutet, dass es in diesem Jahr besonders eng zugehen würde auf der Laufstrecke: die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. konnte sich bereits im Vorfeld über 1.400 Anmeldungen, und damit noch einmal 400 mehr als im Vorjahr, freuen.



Insgesamt sind in den drei Wettbewerben des Tages 1.492 Läuferinnen und Läufer gestartet. Jeder Einzelne hat mit seiner Teilnahme einen wichtigen Beitrag zu einem gesamtgesellschaftlich wichtigem Thema geleistet.



Am 29.05.2024 wurden 34.909 Runden oder knapp 14.000 Kilometer zurückgelegt und damit in etwa die Flugstrecke von Leipzig nach Perth in Australien oder mehr als einer „Drittel Erdumrundung“.



Schon am 05. Juni 2024 geht es in Dresden mit Laufend gegen Krebs weiter. Dann kann im Sportpark Ostra unter anderem für den Sonnenstrahl e.V. Dresden gelaufen werden.

