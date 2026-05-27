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Jens Weißflog erneut bei „Laufend gegen Krebs“ in Chemnitz dabei

Botschafter der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. unterstützt Benefizveranstaltung am 3. Juni im Jutta-Müller-Eissportzentrum

(lifePR) (Chemnitz/Zwickau, )
Die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. freut sich, auch in diesem Jahr einen besonderen Unterstützer bei „Laufend gegen Krebs“ in Chemnitz begrüßen zu dürfen: Jens Weißflog, Olympiasieger, vierfacher Weltmeister und Weltcupsieger im Skispringen, hat angekündigt, am 3. Juni 2026 persönlich vor Ort zu sein.

Als Botschafter begleitet Jens Weißflog die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. seit 2025 mit großem Engagement. Er unterstützt damit die Anliegen der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. und macht auf die Bedeutung von Aufklärung, Prävention, Beratung und konkreter Hilfe für Krebsbetroffene aufmerksam.

Zudem hat er seine Teilnahme an der Knappenman-Benefizaktion „Laufend gegen Krebs“ im August in der Lausitz angekündigt. Diese richtet sich vor allem an ambitionierte Teilnehmer und verbindet sportliche Herausforderung mit dem Benefizgedanken zugunsten von Krebsbetroffenen und der Arbeit der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V.

Mit seinem Besuch unterstreicht Jens Weißflog einen zentralen Gedanken der Veranstaltung: Bewegung kann helfen, gesund zu bleiben, Kraft zu schöpfen und den Umgang mit einer Krebserkrankung besser zu bewältigen. Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass ein aktiver Lebensstil das Risiko für verschiedene Krebserkrankungen senken kann. Auch während und nach einer Therapie kann Sport positive Effekte auf Körper und Psyche haben.

In diesem Jahr findet „Laufend gegen Krebs“ im Jutta-Müller-Eissportzentrum in Chemnitz statt. Die Teilnahme ist ohne Startgebühr möglich. Spenden für Projekte zugunsten von Krebsbetroffenen sind willkommen.

Die offizielle Eröffnung der Veranstaltung beginnt um 15:50 Uhr.

Vor dem Hauptlauf sind Sonderstartzeiten für Seniorinnen und Senioren sowie Kitas (Generationenlauf) und Schulen vorgesehen.

Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.laufend-gegen-krebs.de

www.facebook.com/laufendgegenkrebs
www.instagram.com/laufendgegenkrebs

Ablauf:
10:00-11:30 Uhr             Generationenlauf (65+ und Kitas)
13:00-15:00 Uhr             Schullauf
15:50 Uhr                        Eröffnung
16:00-18:30 Uhr             Sonnenblumenlauf (Hauptlauf für alle)

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Sächsische Krebsgesellschaft e.V.

Die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. verfolgt das Ziel, alle Bestrebungen zur Bekämpfung von Krebskrankheiten zu fördern. Als wissenschaftliche Fachgesellschaft mit sozial- und gesundheitspolitisch breit gefächertem Spektrum ist sie Partner aller in der Krebsbekämpfung tätigen Institutionen, Organisationen und Vereinen sowie von an Krebs erkrankten Menschen.

Hauptaufgaben:
• Information und Aufklärung der Bevölkerung
➢ Bereitstellung von Grün-gelber Broschürenreihe, Mitteilungsblatt, Vorträgen, Aktionen zur Aufklärung und Vorsorge in Zusammenarbeit mit weiteren in der Krebsbekämpfung tätigen Partnern, u.v.a.m.
➢ Durchführung von Kongressen, Seminaren, Weiterbildungen und Lehrgängen
➢ Webbasierte Wissensvermittlung

• Psychosoziale Beratung und Betreuung von Betroffenen und deren Angehörigen
➢ Sozialberatung und psychologische Beratung an 11 Standorten in Sachsen (inkl. Außenberatungen)
➢ Krebsberatungstelefon (ca. 40 Std. pro Woche)
➢ Beratungsmobil

• Wissenschaftliche Arbeit, Krebsforschung und Netzwerkbildung
➢ Unterstützung der Krebsregister in Sachsen
➢ Durchführung und Unterstützung von Versorgungsforschung
➢ Schaffung und Unterstützung von Netzwerken gegen den Krebs

• Unterstützung der Selbsthilfebewegung Krebskranker in Sachsen
(Aktionstage, Lehrgänge, Kurse und Anleitungen)
➢ Unterstützung und Hilfe bei Gründung von Selbsthilfegruppen nach Krebs
➢ Angebote zu Multiplikatorenseminaren und Supervision für Leiterinnen und Leitern von Selbsthilfegruppen

Spendenkonto IBAN: DE87 8704 0000 0255 0671 01

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