Jens Weißflog erneut bei „Laufend gegen Krebs“ in Chemnitz dabei

Die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. freut sich, auch in diesem Jahr einen besonderen Unterstützer bei „Laufend gegen Krebs“ in Chemnitz begrüßen zu dürfen: Jens Weißflog, Olympiasieger, vierfacher Weltmeister und Weltcupsieger im Skispringen, hat angekündigt, am 3. Juni 2026 persönlich vor Ort zu sein.Als Botschafter begleitet Jens Weißflog die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. seit 2025 mit großem Engagement. Er unterstützt damit die Anliegen der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. und macht auf die Bedeutung von Aufklärung, Prävention, Beratung und konkreter Hilfe für Krebsbetroffene aufmerksam.Zudem hat er seine Teilnahme an der Knappenman-Benefizaktion „Laufend gegen Krebs“ im August in der Lausitz angekündigt. Diese richtet sich vor allem an ambitionierte Teilnehmer und verbindet sportliche Herausforderung mit dem Benefizgedanken zugunsten von Krebsbetroffenen und der Arbeit der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V.Mit seinem Besuch unterstreicht Jens Weißflog einen zentralen Gedanken der Veranstaltung: Bewegung kann helfen, gesund zu bleiben, Kraft zu schöpfen und den Umgang mit einer Krebserkrankung besser zu bewältigen. Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass ein aktiver Lebensstil das Risiko für verschiedene Krebserkrankungen senken kann. Auch während und nach einer Therapie kann Sport positive Effekte auf Körper und Psyche haben.In diesem Jahr findet „Laufend gegen Krebs“ im Jutta-Müller-Eissportzentrum in Chemnitz statt. Die Teilnahme ist ohne Startgebühr möglich. Spenden für Projekte zugunsten von Krebsbetroffenen sind willkommen.Die offizielle Eröffnung der Veranstaltung beginnt um 15:50 Uhr.Vor dem Hauptlauf sind Sonderstartzeiten für Seniorinnen und Senioren sowie Kitas (Generationenlauf) und Schulen vorgesehen.10:00-11:30 Uhr Generationenlauf (65+ und Kitas)13:00-15:00 Uhr Schullauf15:50 Uhr Eröffnung16:00-18:30 Uhr Sonnenblumenlauf (Hauptlauf für alle)