Sächsische Krebsgesellschaft e.V. Schlobigplatz 23 08056 Zwickau, Deutschland http://www.skg-ev.de
Ansprechpartner:in Herr Daniel Westphal +49 375 281403
Gummientenrennen in Zwickau am 6. September 2025

Unterstützung für Krebsbetroffene mit attraktiven Preisen

Am 6. September 2025 findet im Rahmen des 16. Sonnenblumenfests im Zwickauer Schlobigpark das traditionelle Gummientenrennen auf der Zwickauer Mulde statt. Die Veranstaltung verbindet Unterhaltung mit sozialem Engagement: Die Einnahmen aus den Entenpatenschaften kommen direkt Projekten der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. zugute, die Krebsbetroffenen und ihren Familien in der Region helfen.

Hintergrund und Ziel

Mit den Spenden unterstützt die Sächsische Krebsgesellschaft die Einrichtung einer Wohngemeinschaft für Krebsbetroffene in Zwickau, ein Familienwochenende für junge Familien, die von Krebs betroffen sind, sowie Krebsinfopunkte im ländlichen Raum. Diese Projekte bieten Betroffenen und ihren Angehörigen wichtige Unterstützung, Beratung und Entlastung.

Attraktive Preise für Entenpaten

Wer eine Entenpatenschaft übernimmt, nimmt automatisch an der Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es hochwertige Preise, darunter ein Smartphone, ein Flachbild-Fernseher sowie Gutscheine von und für regionale Unternehmen, die das Fest unterstützen. Die Patenschaften sind ab sofort in der Geschäftsstelle der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. erhältlich oder können am Veranstaltungstag bis 16:00 Uhr am Infostand erworben werden.

Um 17:30 Uhr startet das Rennen: Hunderte Gummienten gehen ins Wasser, und die schnellste Ente entscheidet über die Gewinner. Die Paten der ersten 15 Enten im Ziel erhalten die attraktiven Preise.

Ein Fest für den guten Zweck

Das Gummientenrennen ist ein Highlight des 16. Sonnenblumenfests, das am 6. September 2025 ab 13:30 Uhr im Zwickauer Schlobigpark stattfindet. Jede Patenschaft trägt dazu bei, die Lebenssituation von Krebsbetroffenen und ihren Familien zu verbessern.

Sächsische Krebsgesellschaft e.V.

Die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. verfolgt das Ziel, alle Bestrebungen zur Bekämpfung von Krebskrankheiten zu fördern. Als wissenschaftliche Fachgesellschaft mit sozial- und gesundheitspolitisch breit gefächertem Spektrum ist sie Partner aller in der Krebsbekämpfung tätigen Institutionen, Organisationen und Vereinen sowie von an Krebs erkrankten Menschen.

Wichtiger Hinweis:

