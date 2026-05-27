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German Cancer Survivors Week 2026: Perspektiven für das Leben mit Krebs

Sächsische Krebsgesellschaft e. V. mit Beitrag für Familien

(lifePR) (Zwickau, )
Vom 1. bis 5. Juni 2026 lädt die Deutsche Krebsstiftung gemeinsam mit sieben Landeskrebsgesellschaften zur German Cancer Survivors Week (GCSW) ein. Die kostenfreie Online-Veranstaltungsreihe richtet sich an Menschen mit Krebs, Angehörige sowie Interessierte. Unter dem Motto „Leben mit Krebs – Perspektiven und Wege“ bietet die Woche Vorträge, Diskussionen und praktische Impulse rund um das Leben mit und nach Krebs.

Die Online-Veranstaltungen finden von Montag bis Donnerstag jeweils um 17:30 Uhr statt, am Freitag bereits um 16:00 Uhr.

2. Juni: Wissen. Halt. Perspektive.

Krebs verändert das Leben grundlegend. Haben Betroffene minderjährige Kinder, wächst die Belastung deutlich. Ein neues Projekt unterstützt mit Beratung, verständlichen Informationen und praktischen Hilfen. Es vernetzt Selbsthilfe, Schule, Kita, Ärzte, medizinische und psychosoziale Fachkräfte, um Familien Unterstützung zu bieten und Belastungen besser zu bewältigen. Die Sächsische Krebsgesellschaft berichtet im Rahmen einer Online-Veranstaltung über Herausforderungen und neue Angebote.

Beginn ist 17:30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Voraussetzung für die Teilnahme ist lediglich ein internetfähiges Gerät, PC, Laptop oder Smartphone.

Teilnahmelink: https://us02web.zoom.us/j/83231368773

Weitere Highlights der Woche:
  • 1. Juni 17:30 Uhr: „Krebs und Kommunikation“ – Auftaktveranstaltung der Deutschen Krebsstiftung und der Berliner Krebsgesellschaft e. V. sowie dem Survivors Home Berlin: https://us02web.zoom.us/j/89087663264 
  • 3. Juni, 17:30 Uhr: „Leben und Arbeiten nach Krebs – Wege zurück in den Alltag“ – Eine Veranstaltung der Niedersächsischen Krebsgesellschaft e.V. und der Sachsen-Anhaltischen Krebsgesellschaft e.V. über den Wiedereinstieg in den Beruf nach einer Krebserkrankung
    Zoom-Link: https://us02web.zoom.us/j/83736709895
  • 4. Juni, 17:30 Uhr: „Krebs und Kinderwunsch“ – medizinische Expertise, Betroffenenstimmen und Praxiserfahrungen, mit der Hamburger Krebsgesellschaft e.V.
    Zoom-Link: https://us02web.zoom.us/j/85018692468
  • 5. Juni, 16:00 Uhr: „Was kann ich tun und was muss der Körper richten?“ – Medizinische, psychologische und alltagsnahe Perspektiven zur Erholung nach Krebs und zum Umgang mit Therapienebenwirkungen, insbesondere der Polyneuropathie, präsentiert von der Krebsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V. und der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V., Zoom-Link: https://us02web.zoom.us/j/83639774144
Alle Veranstaltungen und weitere Informationen finden Sie unter: Deutsche Krebsstiftung – German Cancer Survivors Week

Über die German Cancer Survivors Week

Die German Cancer Survivors Week ist eine Initiative der Deutschen Krebsstiftung gemeinsam mit wechselnden Landeskrebsgesellschaften. Sie macht das Leben mit Krebs sichtbar und stärkt den Austausch zwischen Betroffenen, Angehörigen und Expertinnen und Experten.

Sächsische Krebsgesellschaft e.V.

Die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. verfolgt das Ziel, alle Bestrebungen zur Bekämpfung von Krebskrankheiten zu fördern. Als wissenschaftliche Fachgesellschaft mit sozial- und gesundheitspolitisch breit gefächertem Spektrum ist sie Partner aller in der Krebsbekämpfung tätigen Institutionen, Organisationen und Vereinen sowie von an Krebs erkrankten Menschen.

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