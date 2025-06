Gemeinsam gegen Krebs

Am Donnerstag, den 26. Juni 2025, lädt die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. zum mittlerweile 17. Parkfest in den Schlobigpark in Zwickau ein. Die Veranstaltung beginnt um 17:00 Uhr und bietet neben musikalischer Unterhaltung durch die renommierte Jazzformation „Passage“ vor allem eines: Raum für Austausch, Begegnung und Information im Zusammenhang mit Krebs.Das Parkfest hat sich in den vergangenen Jahren als wichtige Plattform etabliert, auf der Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Medizin, Selbsthilfe, Gesellschaft und Wirtschaft in entspannter Atmosphäre miteinander ins Gespräch kommen können. Ziel ist es, den Austausch zu fördern, Synergien zu schaffen und gemeinsam neue Wege im Umgang mit der Krankheit Krebs zu beschreiten und einen angenehmen Sommertag in entspannter Atmosphäre zu verbringen.„Früh erkannt ist Krebs heute in vielen Fällen heilbar. Dennoch sterben allein in Sachsen jährlich fast 13.000 Menschen an den Folgen der Krankheit. Das ist ein klarer Auftrag, nicht nachzulassen und unsere Kräfte weiter zu bündeln“, erklärt Univ.-Prof. Dr. Ursula Froster, Vorsitzende der Sächsischen Krebsgesellschaft.17:00 Uhr – Eröffnung und Grußworte17:30 & 18:45 Uhr – Livemusik von Passage – enjoy the difference!ab 19:30 Uhr – Zeit für Begegnungen, Gespräche und gemeinsames VerweilenDer Eintritt ist frei. Spenden zur Unterstützung der Arbeit der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. sind willkommen.Auf der Veranstaltung können Beratungstermine vereinbart werden und es erfolgt Literaturausgabe. Zudem sind Entenpatenschaften für das Gummientenrennen im Rahmen des Sonnenblumenfests am 6.9.2025 erhältlich. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.: Schlobigpark, Nähe Johannisbad, 08056 ZwickauWeitere Informationen finden Sie unter: www.skg-ev.de/parkfest