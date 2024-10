Ernährungskurs

Die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. bietet daher für interessierte Betroffene einen Kurs an, in dem unter anderem die folgenden Fragen geklärt werden sollen: Was macht eine ausgewogene Ernährung aus? Was kann ich essen, um bei Kräften zu bleiben und um mit Nährstoffen gut versorgt zu sein? Was tue ich bei Appetitlosigkeit, was hilft gegen Mundtrockenheit, was gegen Übelkeit? Inwieweit sind Nahrungsergänzungsmittel für mich sinnvoll?An jeweils einem Kurstag lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die speziellen Ernährungsempfehlungen für Krebspatientinnen und Krebspatienten kennen. In praktischen Übungen probieren sie verschiedene Rezeptvorschläge aus und nehmen an der Verkostung teil.Der nächste Kurs in Zwickau findet am 21.10.24 statt. Einen weiteren Termin gibt es am 02.12.24.Für Tumorpatienten und Angehörige ist die Teilnahme nach vorheriger Anmeldung per E-Mail an info@skg-ev.de oder via Telefon (0375/281403) kostenlos.