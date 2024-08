Die Enten sind los: Entenrennen auf der Zwickauer Mulde

Sächsische Krebsgesellschaft e.V.

Die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. verfolgt das Ziel, alle Bestrebungen zur Bekämpfung von Krebskrankheiten zu fördern. Als wissenschaftliche Fachgesellschaft mit sozial- und gesundheitspolitisch breit gefächertem Spektrum ist sie Partner aller in der Krebsbekämpfung tätigen Institutionen, Organisationen und Vereinen sowie von an Krebs erkrankten Menschen.

Hauptaufgaben:

• Information und Aufklärung der Bevölkerung

 Bereitstellung von Grün-gelber Broschürenreihe, Mitteilungsblatt, Vorträgen, Aktionen zur Aufklärung und Vorsorge in Zusammenarbeit mit weiteren in der Krebsbekämpfung tätigen Partnern, u.v.a.m.

 Durchführung von Kongressen, Seminaren, Weiterbildungen und Lehrgängen

 Webbasierte Wissensvermittlung

• Psychosoziale Beratung und Betreuung von Betroffenen und deren Angehörigen

 Sozialberatung und psychologische Beratung an 11 Standorten in Sachsen (inkl. Außenberatungen)

 Krebsberatungstelefon (ca. 40 Std. pro Woche)

 Beratungsmobil

• Wissenschaftliche Arbeit, Krebsforschung und Netzwerkbildung

 Unterstützung der Krebsregister in Sachsen

 Durchführung und Unterstützung von Versorgungsforschung

 Schaffung und Unterstützung von Netzwerken gegen den Krebs

• Unterstützung der Selbsthilfebewegung Krebskranker in Sachsen (Aktionstage, Lehrgänge, Kurse und Anleitungen)

 Unterstützung und Hilfe bei Gründung von Selbsthilfegruppen nach Krebs

 Angebote zu Multiplikatorenseminaren und Supervision für Leiterinnen und Leitern von Selbsthilfegruppen



Spendenkonto IBAN: DE87 8704 0000 0255 0671 01

