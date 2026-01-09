Das Beratungsmobil der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. kommt
Kostenfreie Beratung für Betroffene, Angehörige und Interessierte
Vor Ort erhalten Ratsuchende Informationen zu sozialen Fragestellungen, aktuellen Projekten, Veranstaltungen, Selbsthilfegruppen sowie zu weiteren regionalen Ansprechpartnern. Besetzt ist das Beratungsmobil mit einer Onkolotsin. Sie versteht sich als Wegweiser und hat ein offenes Ohr für die Belange Betroffener – wie ein Kompass im oft unübersichtlichen Terrain rund um die Erkrankung Krebs.
www.skg-ev.de/beratungsmobil
In der Region ist das Beratungsmobil zu den folgenden Terminen im Einsatz:
Januar
12.01.2026, 09:00 – 11:00 Uhr, Meerane, Simmelparkplatz
12.01.2026, 11:30 – 13:30 Uhr, Glauchau, Simmelparkplatz
13.01.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Lugau, Paletti Park
14.01.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Hohenstein-Ernstthal, Altmarkt
15.01.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Crimmitschau, Taubenmarkt
19.01.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Limbach-Oberfrohna, Markt
19.01.2026, 12:30 – 14:30 Uhr, Grüna, Simmelparkplatz
22.01.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Wilkau-Haßlau, Parkplatz Muldentalhalle
27.01.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Oelsnitz/Vgtl., Markt
Februar
02.02.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Hartenstein, Markt
03.02.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Lichtenstein, Parkplatz Auersbergcenter
05.02.2026, 10:00 – 12:00 Uhr, Waldenburg, Markt
09.02.2026, 09:00 – 11:00 Uhr, Meerane, Simmelparkplatz
09.02.2026, 11:30 – 13:30 Uhr, Glauchau, Simmelparkplatz
10.01.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Lugau, Paletti Park
11.02.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Hohenstein-Ernstthal, Altmarkt
12.02.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Werdau, Markt
24.02.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Oelsnitz/Vgtl., Markt
26.02.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Wilkau-Haßlau, Parkplatz, Muldentalhalle
März
02.03.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Hartenstein, Markt
03.03.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Lichtenstein, Parkplatz Auersbergcenter
05.03.2026, 10:00 – 12:00 Uhr, Waldenburg, Markt
09.03.2026, 09:00 – 11:00 Uhr, Meerane, Simmelparkplatz
09.03.2026, 11:30 – 13:30 Uhr, Glauchau, Simmelparkplatz
10.03.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Lugau, Paletti Park
11.03.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Hohenstein-Ernstthal, Altmarkt
12.03.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Werdau, Markt
16.03.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Limbach/O., Markt
16.03.2026, 12:30 – 14:30 Uhr, Grüna, Simmelparkplatz
19.03.2026, 09:30 – 11;30 Uhr, Crimmitschau, Taubenmarkt
24.03.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Oelsnitz/Vgtl., Markt
26.03.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Wilkau-Haßlau, Parkplatz, Muldentalhalle
April
02.04.2026, 10:00 – 12:00 Uhr, Waldenburg, Markt
07.04.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Lichtenstein, Parkplatz Auersbergcenter
08.04.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Hohenstein-Ernstthal, Altmarkt
09.04.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Werdau, Markt
13.04.2026, 09:00 – 11:00 Uhr, Meerane, Simmelparkplatz
13.04.2026, 11:30 – 13:30 Uhr, Glauchau, Simmelparkplatz
14.04.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Lugau, Paletti Park
20.04.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Limbach-Oberfrohna, Markt
23.04.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Wilkau-Haßlau, Parkplatz Muldentalhalle
28.04.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Oelsnitz/Vgtl., Markt
Mai
04.05.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Hartenstein, Markt
05.05.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Lichtenstein, Parkplatz Auersbergcenter
07.05.2026, 10:00 – 12:00 Uhr, Waldenburg Markt
11.05.2026, 09:00 – 11:00 Uhr, Meerane, Simmelparkplatz
11.05.2026, 11:30 – 13:30 Uhr, Glauchau, Simmelparkplatz
12.05.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Lugau, Palettiparkplatz
13.05.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Hohenstein-Ernstthal, Altmarkt
18.05.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Limbach-Oberfrohna, Markt
18.05.2026, 12:30 – 14:30 Uhr, Grüna, Simmelparkplatz
21.05.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Wilkau-Haßlau, Parkplatz Muldentalhalle
26.05.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Oelsnitz Markt
Juni
08.06.2026, 09:00 – 11:00 Uhr, Meerane, Simmelparkplatz
08.06.2026, 11:30 – 13:30 Uhr, Glauchau, Simmelparkplatz
09.06.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Lugau, Paletti Park
10.06.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Hohenstein-Ernstthal, Altmarkt
11.06.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Werdau Markt
15.06.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Limbach-Oberfrohna Markt
15.06.2026, 12:30 – 13:30 Uhr, Grüna Simmelparkplatz
23.06.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Oelsnitz/Vgtl. Markt
25.06.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Wilkau-Haßlau Parkplatz Muldentalhalle