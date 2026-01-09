Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1047567

Sächsische Krebsgesellschaft e.V. Schlobigplatz 23 08056 Zwickau, Deutschland http://www.skg-ev.de
Ansprechpartner:in Herr Daniel Westphal +49 375 281403
Logo der Firma Sächsische Krebsgesellschaft e.V.

Das Beratungsmobil der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. kommt

Kostenfreie Beratung für Betroffene, Angehörige und Interessierte

(lifePR) (Zwickau, )
Mit ihrem Beratungsmobil bringt die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. persönliche Krebsberatung dorthin, wo Menschen leben. Das Angebot richtet sich an Betroffene, Angehörige und Interessierte, die wohnortnah, kostenfrei und vertraulich Unterstützung suchen.

Vor Ort erhalten Ratsuchende Informationen zu sozialen Fragestellungen, aktuellen Projekten, Veranstaltungen, Selbsthilfegruppen sowie zu weiteren regionalen Ansprechpartnern. Besetzt ist das Beratungsmobil mit einer Onkolotsin. Sie versteht sich als Wegweiser und hat ein offenes Ohr für die Belange Betroffener – wie ein Kompass im oft unübersichtlichen Terrain rund um die Erkrankung Krebs.

www.skg-ev.de/beratungsmobil

In der Region ist das Beratungsmobil zu den folgenden Terminen im Einsatz:

Januar
12.01.2026, 09:00 – 11:00 Uhr, Meerane, Simmelparkplatz
12.01.2026, 11:30 – 13:30 Uhr, Glauchau, Simmelparkplatz
13.01.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Lugau, Paletti Park
14.01.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Hohenstein-Ernstthal, Altmarkt
15.01.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Crimmitschau, Taubenmarkt
19.01.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Limbach-Oberfrohna, Markt
19.01.2026, 12:30 – 14:30 Uhr, Grüna, Simmelparkplatz
22.01.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Wilkau-Haßlau, Parkplatz Muldentalhalle
27.01.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Oelsnitz/Vgtl., Markt

Februar
02.02.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Hartenstein, Markt
03.02.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Lichtenstein, Parkplatz Auersbergcenter
05.02.2026, 10:00 – 12:00 Uhr, Waldenburg, Markt
09.02.2026, 09:00 – 11:00 Uhr, Meerane, Simmelparkplatz
09.02.2026, 11:30 – 13:30 Uhr, Glauchau, Simmelparkplatz
10.01.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Lugau, Paletti Park
11.02.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Hohenstein-Ernstthal, Altmarkt
12.02.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Werdau, Markt
24.02.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Oelsnitz/Vgtl., Markt
26.02.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Wilkau-Haßlau, Parkplatz, Muldentalhalle

März
02.03.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Hartenstein, Markt
03.03.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Lichtenstein, Parkplatz Auersbergcenter
05.03.2026, 10:00 – 12:00 Uhr, Waldenburg, Markt
09.03.2026, 09:00 – 11:00 Uhr, Meerane, Simmelparkplatz
09.03.2026, 11:30 – 13:30 Uhr, Glauchau, Simmelparkplatz
10.03.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Lugau, Paletti Park
11.03.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Hohenstein-Ernstthal, Altmarkt
12.03.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Werdau, Markt
16.03.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Limbach/O., Markt
16.03.2026, 12:30 – 14:30 Uhr, Grüna, Simmelparkplatz
19.03.2026, 09:30 – 11;30 Uhr, Crimmitschau, Taubenmarkt
24.03.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Oelsnitz/Vgtl., Markt
26.03.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Wilkau-Haßlau, Parkplatz, Muldentalhalle

April
02.04.2026, 10:00 – 12:00 Uhr, Waldenburg, Markt
07.04.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Lichtenstein, Parkplatz Auersbergcenter
08.04.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Hohenstein-Ernstthal, Altmarkt
09.04.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Werdau, Markt
13.04.2026, 09:00 – 11:00 Uhr, Meerane, Simmelparkplatz
13.04.2026, 11:30 – 13:30 Uhr, Glauchau, Simmelparkplatz
14.04.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Lugau, Paletti Park
20.04.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Limbach-Oberfrohna, Markt
23.04.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Wilkau-Haßlau, Parkplatz Muldentalhalle
28.04.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Oelsnitz/Vgtl., Markt

Mai
04.05.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Hartenstein, Markt
05.05.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Lichtenstein, Parkplatz Auersbergcenter
07.05.2026, 10:00 – 12:00 Uhr, Waldenburg Markt
11.05.2026, 09:00 – 11:00 Uhr, Meerane, Simmelparkplatz
11.05.2026, 11:30 – 13:30 Uhr, Glauchau, Simmelparkplatz
12.05.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Lugau, Palettiparkplatz
13.05.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Hohenstein-Ernstthal, Altmarkt
18.05.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Limbach-Oberfrohna, Markt
18.05.2026, 12:30 – 14:30 Uhr, Grüna, Simmelparkplatz
21.05.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Wilkau-Haßlau, Parkplatz Muldentalhalle
26.05.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Oelsnitz Markt

Juni
08.06.2026, 09:00 – 11:00 Uhr, Meerane, Simmelparkplatz
08.06.2026, 11:30 – 13:30 Uhr, Glauchau, Simmelparkplatz
09.06.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Lugau, Paletti Park
10.06.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Hohenstein-Ernstthal, Altmarkt
11.06.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Werdau Markt
15.06.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Limbach-Oberfrohna Markt
15.06.2026, 12:30 – 13:30 Uhr, Grüna Simmelparkplatz
23.06.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Oelsnitz/Vgtl. Markt
25.06.2026, 09:30 – 11:30 Uhr, Wilkau-Haßlau Parkplatz Muldentalhalle

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.