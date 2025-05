Botschafter der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V.: Jens Weißflog bei „Laufend gegen Krebs“ am 11. Juni 2025 in Chemnitz

Die Sächsische Krebsgesellschaft freut sich sehr, bekannt geben zu dürfen, dass Jens Weißflog, vierfacher Weltmeister sowie Olympiasieger und Weltcupsieger im Skispringen und Botschafter der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V., sich für die diesjährige Benefizveranstaltung „Laufend gegen Krebs“ am 11. Juni 2025 in Chemnitz angekündigt hat.



Der bekannte Sportler wird persönlich vor Ort sein und zur offiziellen Eröffnung einige Grußworte an die Teilnehmer und Unterstützer richten. Jens Weißflog engagiert sich seit vielen Jahren für krebskranke Menschen und betont:



„Krebs betrifft uns alle – direkt oder indirekt. Es ist wichtig, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen, um Betroffenen Hoffnung und Unterstützung zu geben.“



Jens Weißflog ist seit 2025 Botschafter der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. Mit „Laufend gegen Krebs“ trägt er nicht nur den Gedanken, sich mit Betroffenen zu solidarisieren, mit. Er unterstützt vor allem auch den Präventionsgedanken hinter der Veranstaltung. Aktuelle Studien kommen zu dem Schluss, dass durch einen gesunden Lebensstil mit ausreichend Bewegung zahlreiche Krebserkrankungen verhindert werden können. Außerdem hat Bewegung und Sport erwiesenermaßen auch positive Effekte während und nach der Behandlung einer derartigen Erkrankung.



„Laufend gegen Krebs“ ist eine Lauf-, Informations- und Spendenveranstaltung für alle Altersgruppen, die bereits zum 12. Mal in Chemnitz stattfindet. Ob laufend, gehend oder im Rollstuhl – auf der 400-Meter-Bahn der TU Chemnitz am Thüringer Weg können Teilnehmer in ihrem eigenen Tempo Runden absolvieren. Für jede gelaufene Runde spenden sie oder ein durch sie gewonnener Sponsor einen Betrag zugunsten von Projekten der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V., die krebskranken Menschen und ihren Familien zugutekommen. Zusätzlich gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Musik, Mitmachaktionen und Informationsständen rund um das Thema Krebs.



Die Eröffnung der Veranstaltung findet ab 15:45 Uhr statt.



Vor dem Hauptlauf finden um 10:30 Uhr und 13 Uhr Sonderstartzeiten für Senioren sowie Schulen und Kitas statt.

(lifePR) (