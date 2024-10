Aktionstag für Selbsthilfegruppen und Interessierte

Immer häufiger werden Menschen mit der Diagnose Krebs konfrontiert. Pro Jahr erkranken in Deutschland ca. 500.000 Menschen neu an Krebs. In Sachsen sind es jährlich 32.000 Neuerkrankungen. Dabei gilt: je eher die Krankheit erkannt wird, desto besser sind die Chancen, sie dauerhaft zu besiegen.Für den Alltag mit einer Krebserkrankung spielen vielfältige Themen eine gewichtige Rolle. Einige dieser Inhalte werden im Rahmen der Veranstaltung in einem kostenlosen Vortragsprogramm vorgestellt. Die Themen reichen dabei von neuesten Behandlungsoptionen, über Palliativpflege, praktische Unterstützungsangebote und Diät bei Krebs bis hin zur Musiktherapie. Zudem ist der Aktionstag als Podium für Selbsthilfegruppen zu verstehen, die einen wichtigen Anteil bei der Verarbeitung einer Krebserkrankung spielen können. Interessierte können im Rahmen der Veranstaltung mit Selbsthilfevertretern ins Gespräch kommen. Außerdem haben Selbsthilfegruppen der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. die Möglichkeit, ihre Arbeit vorzustellen.Die Teilnahme ist kostenfrei möglich. Die Veranstalter freuen sich über eine Voranmeldung unter info@skg-ev.de oder Telefon 0375-281403.Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich auch an Interessierte, die bisher in keiner Selbsthilfegruppe aktiv sind.10:00 Uhr Eröffnung und Begrüßung10:10 - 11:15 Uhr Neue Entwicklung in der Behandlung von Krebserkrankungen11:15 - 12:00 Uhr Palliativpflege – ein Teil der Multiprofessionalität in der Palliativmedizin12:00 - 12:30 Uhr Pause mit Imbiss12:30 - 12:50 Uhr Praktische Unterstützungsangebote für Betroffene und Angehörige12:50 - 13:10 Uhr Diät und Krebs – „Krebsdiät“ – Passt das zusammen?13:10 - 13:30 Uhr „Schläft ein Lied in allen Dingen...“ – Musiktherapie im palliativen Kontext13:30 Uhr Schlusswort und Verabschiedung