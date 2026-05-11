5. Sonnenblumenlauf in Dresden
Gemeinsam Zeichen setzen gegen Krebs
Jeder Schritt zählt – ganz ohne Startgebühr
Zwischen 16:00 und 18:30 Uhr steht der Hauptlauf im Mittelpunkt der Veranstaltung. Das Besondere: Es gibt keinen Wettkampf und keine feste Distanz. Teilnehmende laufen so viel, wie sie können oder möchten – einzeln, im Team oder mit der Familie. Für jede Runde können Spenden gesammelt werden, die direkt regionalen Projekten zugutekommen.
Bereits ab 10:00 Uhr beginnt ein vielfältiges Programm: Ein Generationenlauf bringt Kinder und Senioren gemeinsam auf die Strecke, während Schulen und Kitas am frühen Nachmittag eine eigene Startzeit nutzen können. Die offizielle Eröffnung erfolgt um 15:50 Uhr mit einem gemeinsamen Warm-up mit dem Mittelstreckenläufer und sechsfachen Deutschen Meister Karl Bebendorf vom Dresdner SC 1898 e.V.
Bewegung als Teil der Therapie
Die Spendenerlöse unterstützen gezielt Projekte in der Region Dresden. Im Fokus steht unter anderem ein Bewegungsangebot des DSC 1898 e. V. für krebserkrankte Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Bewegung hat nachweislich positive Effekte während und nach einer Krebserkrankung. Sie kann Nebenwirkungen von Therapien lindern und Lebensqualität zurückgeben. Darüber hinaus werden das Familienwochenende der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. für junge von Krebs betroffene Familien sowie Informationspunkte zu Krebs im ländlichen Raum gefördert.
„Mit jeder gelaufenen Runde wird konkrete Unterstützung für Menschen geleistet, die mit einer Krebserkrankung leben“, erklärt Dr. Ralf Porzig, Geschäftsführer der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V.
Mit Wissen zu besserer Prävention
Neben der Bewegung spielt auch die Wissensvermittlung eine zentrale Rolle der Veranstaltung. In Interviews von der Bühne, an Informationsständen und im direkten Austausch erhalten Besucher fundierte Einblicke in Themen wie Krebsprävention und Früherkennung. Fachliche Expertise bringen unter anderem Spezialisten des Onkologischen Zentrums am Städtischen Klinikum Dresden ein. Ergänzt wird das Angebot durch Experten für Sport, Gesundheit und Bewegung, die mit Informationsständen am Rand der Strecke zur Verfügung stehen.
Symbol der Hoffnung: Die Sonnenblume
Der Lauf steht unter dem Motto „Sonnenblumenlauf“ – ein bewusst gewähltes Symbol für Lebenswillen und Zuversicht. Am Ende der Veranstaltung steigen gesammelte Postkarten an Luftballons in den Himmel – ein sichtbares Zeichen der Gemeinschaft und der Hoffnung.
Breites Engagement aus der Region
Die Veranstaltung wird von zahlreichen regionalen Partnern, Vereinen und Institutionen getragen und lebt vom Engagement vieler Ehrenamtlicher. Auch Unternehmen sind eingeladen, sich mit eigenen Teams oder als Unterstützer zu beteiligen.
Teilnahme und Anmeldung
Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Voranmeldung wird empfohlen: www.laufend-gegen-krebs.de/teilnehmen
Anmeldeschluss: 09. Juni 2026, 23:59 Uhr
Nachmeldungen vor Ort sind möglich.
Weitere Informationen zur Veranstaltung:
www.laufend-gegen-krebs.de
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www.instagram.com/laufendgegenkrebs