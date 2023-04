12. Sächsischer Krebskongress an der TU Chemnitz

Im April dieses Jahres findet der 12. Sächsische Krebskongress statt. Die Tagung richtet sich an Ärzte aus der onkologischen Versorgung im Freistaat sowie an medizinisches Fach- und Pflegepersonal. Zeitgleich zum Fachkongress lädt der Veranstalter zu einem Patiententag ein. Betroffene, Angehörige und alle Interessierten haben hier die Möglichkeit, sich in Vorträgen, an Ständen oder im individuellen Gespräch mit Experten zu informieren.In Sachsen erkranken jährlich circa 31.000 Menschen neu an Krebs. Im Raum Chemnitz sind es pro Jahr circa 7.150 Fälle. Im Rahmen des Kongresses tauschen sich die Mediziner darüber aus, wie Krebs häufiger vermieden werden kann. Univ.-Prof. Dr. med. habil. Ursula G. Froster ist die Vorstandsvorsitzende der Sächsischen Krebsgesellschaft, die diese Veranstaltung organisiert. Als Kongresspräsidentin sagt sie dazu: „Allein beim Lungenkrebs könnten 85 % oder 34.000 aller 40.000 Neuerkrankungen in Deutschland durch entsprechende präventive Maßnahmen verhindert werden. Um dieses enorme Potenzial der Vermeidung von Krebserkrankungen in das ihr gebührende Rampenlicht zu rücken und mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu belegen, haben wir die »Prävention« als erstes wichtiges Thema des Sächsischen Krebskongresses gewählt.“Der Sächsische Krebskongress kann pandemiebedingt nun erstmalig seit 2019 durchgeführt werden. Er findet am 22. April 2023 in den Räumen der Technischen Universität an der Reichenhainer Straße statt. Der Eintritt zur Patientenveranstaltung ist dabei kostenlos. Der Patiententag wird 10 Uhr von Sachsens Sozialministerin Petra Köpping eröffnet.Weitere Informationen und aktuelles Vortragsprogramm12. Sächsischer Krebskongress22. April 2023 von 10:00 Uhr bis 16:00 UhrChemnitz, Zentrales Hörsaal- und SeminargebäudeReichenhainer Str. 90, 09126 Chemnitz