Bautechniker (m/w) im Projektmanagement

Mit schlüsselfertigen Systemgebäuden begeistern wir unsere Kunden mit einem hohen Maß an Erfahrung und optimierten Baulösungen. Hierbei sind uns hohe Qualität, Zuverlässigkeit und ein vertrauensvoller Umgang ganz besonders wichtig. Bei uns lernst du täglich dazu. Du entwickelst dich fachlich und auch als Mensch weiter – und bleibst dabei immer du selbst. Aufbauend auf deine Ausbildung als Bautechniker(-in) hast du die Möglichkeit dein ganz persönliches Talent zu finden. Wir trauen unseren Mitarbeitern was zu – mit Initiative, Können und Flexibilität kannst du zu einem späteren Zeitpunkt unsere Bauvorhaben als Bauleiter oder Projektleiter führen.

SÄBU Holzbau GmbH

Wir verstehen uns als modernes, handwerklich traditionelles Unternehmen, dass auf Grund seiner Werteorientiertheit auf einem industriell ausgerichteten Markt über 90 Jahre Bestand hat.



Wir stellen mit einer ausgereiften Technik, kundenfokussiert eine nachhaltige, ganzheitliche Lösung für Systembauten zur Verfügung.

Unsere Ausrichtung gilt hierbei dem Faktor Mensch, dem Faktor Umwelt sowie dem Wandel der Bedürfnisse in unserer Gesellschaft.

Mit der herausragenden Teamleistung unserer Mitarbeiter im Bau von Systemgebäuden generieren wir sichtbare Ergebnisse im Kontext an die Anforderungen moderner und zeitgemäßer Bauvorhaben.

Mit ganzheitlicher Betrachtung und Bewertung aller relevanten Nachhaltigkeitskriterien sind wir bestrebt beispielhafte Baulösungen im Systembau zu finden. Der Baustoff Holz besticht dabei in der Realisierung nachhaltiger Gebäude nicht nur durch seine positive CO2 Bilanz sondern verschafft sich durch seine hervorragenden bauphysikalischen Eigenschaften den Vorteil eines Hochleistungswerkstoffes zu einem konkurrenzfähigem Preis.



Baustoffkombinationen – ein Mehrwert für Holz

Unter Hybridbau verstehen wir die Kombination der Baustoffe Holz - Beton - Stahl und sehen hierin eine spannende Möglichkeit, Objekte wirtschaftlich und nachhaltig in höchster Qualität zu realisieren.

Holz bietet hierbei ökologische Vorteile und ist als wärmedämmender Baustoff herausragend - ein wichtiger Aspekt bei knappen Energieressourcen.

Beton und Stahl bieten in speziellen Einsatzbereichen statische Vorteile und sind insbesondere bei hohen Anforderungen an den Brandschutz nicht zu schlagen. Auch guter Schallschutz lässt sich mit massiven Decken einfach und kostengünstig umsetzen.