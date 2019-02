26.02.19

Siedle Axiom ist ein Panel wie kein zweites: Es vereint Türkommunikation, Telefonie und Smart-Home-Funktionen. Und tritt in einzigartigem, preisgekröntem Design auf, leicht und elegant. So wird intelligente Technik zum Bestandteil der Inneneinrichtung.



Siedle Axiom sorgt für ein aufgeräumtes Zuhause. Die Kommunikationszentrale ist der smarte Helfer für alle Fälle. Wenn es an der Haustür klingelt, ist Axiom die Innenstation mit brillantem Live-Videobild. Wenn die beste Freundin anruft, ist Axiom das Telefon mit schnurlosem Hörer. Und wenn Licht oder Temperatur zu regeln sind, ist Axiom die smarte Haussteuerung.



Siedle Axiom ist in verschiedenen Farben und Varianten erhältlich. Die Tischausführung mit Hörer eignet sich ideal für die Platzierung auf einem Sideboard. Das Modell bietet auch eine Ablage für Stifte, Schlüssel oder das Smartphone. So bringt Axiom die gesamte Kommunikation an einen Platz: smart und elegant.



axiom.siedle.de

(lifePR) (