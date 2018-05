Red Dot Design Award für Siedle Axiom

Die innovative Kommunikationszentrale Siedle Axiom erhielt zur Markteinführung den begehrten Red Dot Design Award in der Kategorie Product Design.



Beim Red Dot Award messen sich die Branchenbesten in einem der weltweit bekanntesten Designwettbewerbe. Siedle Axiom behauptete sich in einem Umfeld von mehr als 6.300 Innovationen aus 59 Nationen. Alle Produkte wurden von einer unabhängigen und internationalen Jury über mehrere Tage individuell bewertet. Intuitive Bedienbarkeit spielt bei der Bewertung eine wichtige Rolle: Jedes der ausgezeichneten Produkte muss einen hohen Grad an Funktionalität mit hoher ästhetischer Designqualität vereinen.



Siedle Axiom ist ein multifunktionales Panel mit außergewöhnlichem Designansatz: Designer Eric Degenhardt gestaltete Axiom als frei stehende Kommunikationszentrale. Ganz selbstverständlich verbinden sich die intuitive Bedienung der Türsprechanlage mit komfortablen Möglichkeiten der Telefonie und der Gebäudesteuerung. Trotz der starken, fast skulpturalen Wirkung im Raum wirkt Siedle Axiom leicht, fein und reduziert.



Die Gewinner des Red Dot Award werden Anfang Juli im Rahmen einer Gala im Aalto-Theater in Essen geehrt. Im Anschluss daran zeigt eine Sonderausstellung im Red Dot Design Museum Essen im ehemaligen Kesselhaus der Zeche Zollverein die prämierten Innovationen.



axiom.siedle.de

