Korsett weg? Macht nix! Wie erfolgreicher Mehrmarkenhandel funktioniert

Auf all diese Fragen hat der Anbieter des Fahrzeughandelssystem ELN genaue Antworten! Seit über 25 Jahren sind sie Partner des freien KFZ-Handels und haben ihr Dienstleistungsportfolio nun um den Bereich After Sales erweitert.Sie rollte wieder durch die Lande: Die große Händlerkündigungswelle! Hersteller verschiedenster Marken verkleinern ihre Händlernetze, um sich strategisch zu fokussieren. Handelsbetriebe, die nicht so recht ins Schema passen, zu klein sind oder einfach nicht bereit sind, den 3. CI-gerechten Umbau in 10 Jahren zu vollziehen, sollen aus dem Vertriebsnetz gelöst werden. Das sorgt einerseits für Frust und Unsicherheit im Handel – andererseits bietet aber genau diese Situation kleineren und mittleren Händlern, die in ihrem regionalen Markt stark verwurzelt sind, neue Chancen und Vertriebswege.Obwohl das Korsett des Herstellers stützt und schützt – hat es viele über die Jahre eingeengt, einigen fast die Luft abgeschnürt. "Gerade kleine Händler wie wir haben es heutzutage nicht leicht, wenn die OEM den Vertrieb selbst organisieren. Aber mir wurde schnell klar, dass es auch ein Leben nach dem Vertragshandel gibt", sagte zum Beispiel Heike Stenger in einem kürzlich veröffentlichten Autohaus-Artikel zum Thema Fahrzeughandel ohne Korsett. Sie ist Geschäftsführerin eines mittelständischen Autohandelsbetriebs mitten im beschaulichen Banfetal.Sie hat Sie aus der Not eine Tugend gemacht und sich informiert, welche Alternativen es zum Markenhandel gibt. So ist sie auf ELN gestoßen: "Alles hat von Anfang an bestens funktioniert. Wir konnten die wichtigsten Punkte bereits im ersten Gespräch klären. Fahrzeugverfügbarkeit, Werbepakete, Homepage, bei allem wurden wir unterstützt. ELN war in dieser Phase ein wichtiger Partner für unser Unternehmen und ist es bis heute", schwärmt Heike Stenger von den Anfängen.Heute nutzt das Autohaus Stenger die Verkaufsmarke „Mehrmarken Center“ von ELN für ihren Betrieb in Bad Laasphe. „Damit werden wir in unserer Region weiterhin als starker Partner für alle Belange rund um die Mobilität wahrgenommen.“ Und Regionalität und lokale Kundenbindung sind die stärksten Waffen, die ein mittlerer oder kleiner Händler hat. Menschen kaufen bei Menschen – und selbst wenn die über die Fahrzeughandelsplattform ELN eingesteuerten Fahrzeuge nur virtuell auf dem Hof stehen – durch den Vertrauensvorschuss funktioniert der Verkauf wunderbar. "Der Kunde kauft das Fahrzeug vom PC. Wir sind dann diejenigen die sicherstellen, dass sein Wunschauto in dem von uns versprochenen Zustand für ihn bereitsteht. Dafür stehen wir ein, das ist unser USP. Dieses Qualitätsversprechen geben zu können, ermöglicht uns ELN mit seiner Fahrzeughandelsplattform und mit seinen geprüften Großhändlern und Partnern.“Diese Partnerschaften hat ELN nun im Bereich After Sales stark erweitert: Die Mehrmarken Center von ELN können dank dem Werkstattbuchungsportalnun neue Kunden auf Knopfdruck zu sich in die Werkstatt holen. Mit dem Reifen- und Teileportalist der Zugriff auf 20 Millionen Reifen und 1,5 Millionen KFZ-Teile vieler Marken und Hersteller sichergestellt. Selbst wenn ein KFZ-Betrieb gar keinen Service Vertrag mehr hat, bietet ELN eine Lösung: Durch die Kooperation mit der Werkstattgenossenschaftsind die KFZ-Betriebe auch hier in einer starken Gemeinschaft sicher für die Zukunft aufgestellt: Denn die einzige Werkstattkette, die den Werkstätten selbst gehört, wächst kontinuierlich: „Wir alle freuen uns über die Erfolge der letzten Monate“, so Jan Knoll, Geschäftsführender Vorstand der Motoo eG. „So haben wir zum Beispiel in den letzten Wochen deutlich mehr Beitritte von markengebundenen, inhabergeführten Autohäusern gehabt als von ehemaligen MOTOO Systembetrieben. Viele davon sind ELN-Partner und Mehrmarken Center.“Wer jetzt noch mehr Praxistipps und Impulse zur Transformation von Autohäusern bekommen möchte, kann sich diese im kürzlich von ELN veröffentlichten Whitepaper kostenlossichern.