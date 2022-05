Ryzon und der neue Brand Ambassador André Greipel bieten gemeinsam High-End-Activewear für Radfahrer:innen

Die Deutschen lieben das Fahrradfahren – sogar so sehr, dass die Zahl der Fahrräder 2021 nahezu der Anzahl an deutschen Bewohner:innen entspricht: 81 Millionen ( Statista, März 2022 ). Einer dieser passionierten Radfahrer:innen ist André Greipel, der erfolgreichste deutsche Profi-Radfahrer. 2021 beendet er seine Profikarriere, doch nicht seine Liebe zum Radsport. Er tritt weiter in die Pedale, nun mit einem neuen, selbst ausgewählten Markenpartner auf der Haut: Ryzon. Zusammen kreieren sie ab sofort in einer limitierten Kollektion die passenden Begleiter fürs Radfahren. 158 Siege in 17 Jahren Profi-Karriere, 1.404 Rennen in über 24 Ländern auf einer Gesamtstrecke von 212.495 Kilometern an 219 Tagen: André Greipel verbrachte zahlreiche Stunden auf dem Rad, bei gleißender Sonne, starkem Wind, strömenden Regen – sein Equipment muss allen Wetterbedingungen standhalten. Die Kölner Marke Ryzon bietet innovative High-End-Produkte für alle Wetterlagen und verhilft Sportbegeisterten im Bereich Radfahren, Laufen und Triathlon zu individuellen Höchstleistungen."In meinen 17 Jahren im Profi-Radsport kam an die Qualität von Ryzon keine andere Marke heran. Seit 2022 darf ich zum ersten Mal frei entscheiden, mit wem ich zusammenarbeiten möchte. Als Wahl-Rheinländer kenne ich die Kölner Marke schon länger und möchte die weiteren Kilometer mit ihr zurücklegen. Ich habe viele Teile bei verschiedenen Fahrten getestet, meine Gedanken dazu geteilt und nun launchen wir das erste von vielen gemeinsamen Produkten. Das ist meine Chance, im Radsport zu bleiben und so meine Erfahrung an Talente weiterzugeben.""André Greipels Vertrauen in unsere Marke zeigt, Ryzon ist auch für Athlet:innen im Radsport. Um Andrés erfolgreiche Sportkarriere und unsere zukünftige Zusammenarbeit zu feiern, widmen wir ihm ein Design, das all seine Erfolge erzählt und grafisch aufzeigt. Es ist uns eine Ehre, André als Brand Ambassador für Team Ryzon zu gewinnen."Das neue Vela Bike Set in der André Greipel Edition (129 €): Ryzon und André Greipel schöpfen aus seiner langjährigen Erfahrung im Profi-Radsport und schaffen gemeinsam einen zuverlässigen, langlebigen Begleiter für Radfahrer:innen jeden Levels, für kurze und auch lange Fahrten von Frühling bis Spätsommer. Das Jersey ist präzise verarbeitet, überzeugt durch hohen Tragekomfort und geringes Gewicht. Das hauchdünne und hochwertig verarbeitete Material ist atmungsaktiv und schnelltrocknend, es ermöglicht eine ideale Temperaturregulierung und schützt vor UV-Strahlung. Wie alle Ryzon Items steht es für maximale Performance und minimalistisches Design: Das Shirt ist mit den Vela Bike Bib Shorts (im Bundle für 199 €) oder anderen Hosen einfach zu kombinieren.