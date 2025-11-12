Kontakt
TURRIS OMNIA NG: Neuer Open-Source Router für Heimnetz & Profi-Netz mit 10 Gbit/s und Wi-Fi 7

Innovative Netzwerkhardware für höchste Ansprüche: 10 Gbit/s Geschwindigkeit, Wi-Fi 7, Smart-Home-Integration, Medienserver-Funktion und vollständige Open-Source-Transparenz

Heimbach-Hasenfeld
Der neue TURRIS OMNIA-NG setzt Maßstäbe im Bereich moderner Netzwerktechnologie. Mit beeindruckenden 10 Gbit/s Datendurchsatz und der neuesten Wi-Fi 7-Technologie bietet der Router maximale Leistung – egal ob im Homeoffice, beim Streaming oder im Smart Home.

Besonderen Wert legt der TURRIS OMNIA-NG auf Sicherheit und Offenheit: Das Gerät basiert auf OpenWrt, einem offenen Betriebssystem, das volle Kontrolle und individuelle Anpassungen ermöglicht. Dank integrierter Honeypot-Sicherheitsfunktionen erkennt der Router Angriffe frühzeitig und schützt aktiv vor Bedrohungen. Automatische Sicherheitsupdates sorgen zudem für dauerhaften Schutz und Stabilität.

Der Router ist vielseitig erweiterbar – ob als Medienserver, VPN-Zentrale, Smart-Home-Controller oder sogar als Einbruchalarm. Damit wird der TURRIS OMNIA-NG zur zentralen Schaltstelle im modernen digitalen Zuhause oder im professionellen Netzwerkumfeld.

Als passendes Zubehör bietet RubyTech Deutschland GmbH das 19-Zoll-Rack für eine sichere und präzise Befestigung an – ohne zusätzliche Anpassungen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.rubytech.de/...

RubyTech Deutschland GmbH

RubyTech ist Hersteller von VDSL, VDSL2 und GSHDSL Produkten, Media Konvertern, Swiches und Richtfunksystemen. Hinzu komment der Bereich Systemhausservice mit hochwertigen innovativen Spitzentechnologien und dem Spektrum Analyse, Konzeption, Projektierung und Installation von Komplettnetzen mit anschließenden Wartungsmaßnahmen. Das Leistungsangebot im Bereich Netzwerk-Infrastruktur reicht von Gebäude-LANs bis hin zu Standort-Vernetzungen (MAN/WAN) WLANs und Richtfunksysteme bis zu Microwellen Richtfunk.

