TURRIS OMNIA NG: Neuer Open-Source Router für Heimnetz & Profi-Netz mit 10 Gbit/s und Wi-Fi 7
Innovative Netzwerkhardware für höchste Ansprüche: 10 Gbit/s Geschwindigkeit, Wi-Fi 7, Smart-Home-Integration, Medienserver-Funktion und vollständige Open-Source-Transparenz
Besonderen Wert legt der TURRIS OMNIA-NG auf Sicherheit und Offenheit: Das Gerät basiert auf OpenWrt, einem offenen Betriebssystem, das volle Kontrolle und individuelle Anpassungen ermöglicht. Dank integrierter Honeypot-Sicherheitsfunktionen erkennt der Router Angriffe frühzeitig und schützt aktiv vor Bedrohungen. Automatische Sicherheitsupdates sorgen zudem für dauerhaften Schutz und Stabilität.
Der Router ist vielseitig erweiterbar – ob als Medienserver, VPN-Zentrale, Smart-Home-Controller oder sogar als Einbruchalarm. Damit wird der TURRIS OMNIA-NG zur zentralen Schaltstelle im modernen digitalen Zuhause oder im professionellen Netzwerkumfeld.
Als passendes Zubehör bietet RubyTech Deutschland GmbH das 19-Zoll-Rack für eine sichere und präzise Befestigung an – ohne zusätzliche Anpassungen.
Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.rubytech.de/...