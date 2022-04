Rötzer Ziegel-Klimadecke ersetzt Klimaanlage

energie- und kostensparend Heizen und Kühlen mit einem System

naturnahe milde Strahlungswärme

jederzeit optimale Raumtemperatur und angenehmes Raumklima ohne trockene Heizungsluft

Einzelraumsteuerung und kurze Reaktionszeiten (je nach System ab 5 Min.)

keine störenden Geräusche, keine Zugluft

optimale bauphysikalische Eigenschaften

Der Klimawandel sorgt auch in Deutschland für immer mehr Extreme und stellt auch den Hausbau vor neue Herausforderungen. So sind beispielsweise die steigenden Temperaturen eine große Belastung für die Gesundheit und Kühlung ist besonders energieaufwändig. Mit der Ziegel-Klimadecke bietet Rötzer Ziegel Element Haus seinen Bauherren eine Ziegeldecke, in die eine energiesparende passive Kühlung und eine gesunde Niedertemperatur-Strahlungsheizung bereits integriert sind.Wenn Sommer immer heißer werden, lässt sich die Raumluft im Haus mit der Ziegel-Klimadecke von Rötzer auch ohne Klimaanlage effizient kühlen. „“, so Andreas Hacker, Geschäftsführer der Rötzer Ziegel Element Haus GmbH. Selbst bei einer Außentemperatur von 40 °C und mehr kann die Innentemperatur dank Ziegel-Klimadecke konstant auf ca. 21 °C gesenkt werden.Das Prinzip hinter dem passiven Kühlsystem der Rötzer-Klimadecke funktioniert rein physikalisch: Die warme Luft steigt nach oben. Hier trifft sie auf das ca. 18 °C kalte Wasser, das die Leitungen der Ziegel-Klima-Decke permanent durchströmt. Das Wasser erwärmt sich. Indem das warme Wasser kontinuierlich abgeführt wird, wird die Wärme aus dem Raum transportiert. Wesentliche Vorteile dieses Kühlsystems: Die Wärme wird dem Raum dort entzogen, wo sie am intensivsten ist, nämlich am höchsten Punkt des Raumes und er kühlt sich langsam ganz ohne störende Luftbewegungen ab.Weiterführende Informationen unter https://www.roetzerziegelhaus.de/innovation-klima-decke-mit-hoechster-energieeffizienz.html