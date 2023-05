Rational bauen, emotional wohnen und leben: Mit Rötzer im Schwabenland

Beliebte und belebte Wohn- und Lebensräume haben sich nicht von ungefähr zu ebensolchen entwickelt. Die Herausforderung für Bauherren ist damit praktisch vorprogrammiert: wenig Grundfläche zu hohen Preisen. Daran haben die Experten von Rötzer mit ihrer bewährten Ziegel-Element-Bauweise natürlich gedacht, wie das Musterhaus an der Höhenstraße 21 in Fellbach eindrucksvoll beweist. Wer in der Region Stuttgart oder generell im Schwäbischen Land ein individuelles und anspruchsvolles, gleichzeitig preisbewusstes Bauprojekt plant, den lädt die Firma Rötzer herzlich für Impressionen und eine persönliche Beratung in ihr Fellbacher Musterobjekt ein.Ein Muster für Individualität? Was erst einmal widersprüchlich klingt, klärt sich bei einer persönlichen Besichtigung des Rötzer Musterhauses in Stuttgart schnell auf. Die inspirierenden Eindrücke, die das clever konzipierte und stilvoll eingerichtete Gebäude seinen Gästen vermittelt, wecken schnell neue, eigene Ideen. Im Gespräch mit den Rötzer Beratern vor Ort werden dann auch die umfassenden Möglichkeiten aufgezeigt, um diesen Ideen Substanz zu verleihen.Rötzer Häuser sind durch ihre etablierte Ziegel-Element-Bauweise rasch schlüsselfertig errichtet. Für den Innenausbau arbeitet Rötzer mit kompetenten Partnern aus der Region zusammen, sodass Bauherren stets einen vertrauten Ansprechpartner vor Ort haben. Bei hoher Individualität des gesamten Objekts ermöglicht Rötzer in der Bauphase doch ein verlässliches Zeitmanagement und eine budgetfreundliche Umsetzung. Mit Rötzer errichten Bauherren ihr individuelles Zuhause, das ressourcenschonend, nachhaltig und langfristig wertbeständig ist.Bereits von außen lässt das Musterhaus in Stuttgart Fellbach erahnen, wie viel Raum Rötzer auf begrenzter Fläche schaffen kann. Beim Betreten verwandelt sich die erste Ahnung in handfeste Eindrücke. Die helle, freundliche Aufteilung und das großartige Raumgefühl regen zum Entdecken an. Mit dem steten Bewusstsein der facettenreichen Individualisierungsmöglichkeiten sind dem „Kopfkino“ der Besucher beim Begehen des Hauses somit keine Grenzen gesetzt.Vom Grundriss über die zukunftsorientierte Technik bis ins kleinste Einrichtungsdetail stellt sich das Rötzer Konzept auf die Menschen ein, die später im Haus wohnen und leben. Auch auf regionale Bauweisen ist solch ein Objekt mit der Rötzer-Ziegel-Element-Bauweise individualisierbar. Vom freistehenden Einfamilienhaus bis zur Reihenhaussiedlung ist das Konzept vollends auf Flexibilität ausgerichtet. In der Bauphase werden Bauherren dabei von ihrem persönlichen Rötzer Bauleiter eng begleitet, sodass die gesamte Errichtung nicht nur äußerst schnell, sondern auch rundum sorglos verläuft.Zu den regulären Öffnungszeiten, mittwochs bis sonntags von 11:00 bis 18:00 Uhr, steht das Musterhaus seinen Besuchern an der Höhenstraße 21 (Platz 43) in 70736 Fellbach offen.Darüber hinaus stehen die Experten von Rötzer auch außerhalb der regulären Besichtigungszeiten zur individuellen Terminvereinbarung zur Verfügung.Erste Einblicke, ein virtueller Rundgang und Informationen zu diesem Musterhaus sowie zu den Rötzer Kompetenzen finden Interessierte hier: Hausbau in Stuttgart wie es die Schwaben lieben