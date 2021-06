Qualität, Design, Bedienkomfort und Funktionalität - Hausserie RötzerCreativ 121 mit PLUS X AWARD in vier Kriterien ausgezeichnet

Das eigene Heim ist der Traum vieler Menschen. Seit über 40 Jahren hilft Rötzer Ziegel Element Haus Bauherren in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen dabei, ihren Traum vom Haus zu verwirklichen. Jetzt wurde das Bauunternehmen erstmals für einen Award nomiert und gleich in vier Kriterien ausgezeichnet. Die Fachjury des internationalen Plus-X-Awards zeichnete die beliebte, in massiver Ziegel-Element-Bauweise gefertigte, individuell gestaltbare Hausserie Creativ 121 von Rötzer für hohe Qualität, Design, Bedienkomfort und Funktionalität aus.„RötzerCreativ ist die Quintessenz unserer Erfahrung aus Tausenden geplanten und gebauten Häusern“, sagt Andreas Hacker, Geschäftsführer der Rötzer Ziegel Element Haus GmbH. Basis ist ein durchdachter und optimierter Grundriss mit 121 qm. Modulare Erweiterungen wie Giebel, Erker, Zwerchhaus, Keller sowie eine individuelle Fassadengestaltung und Raumplanung eröffnen unzählige Variations- und Gestaltungsmöglichkeiten. „Bei uns ist kein Haus wie das andere.“„Wir freuen uns, dass unsere Idee für nachhaltigen Hausbau mit optimiertem energetischen Konzept und ein rundum individuelles Wohngefühl mit der Auszeichnung nun auch einmal von unabhängiger Seite honoriert wird“, so Vertriebsleiter Mario Mosch über das verliehene Siegel, das nun ein Jahr lang getragen werden kann.Die mit dem Plus-X-Award ausgezeichneten massiven Fertighäuser werden im Rötzer-eigenen Werk aus nach Maß vorgefertigten Wand- und Deckenelementen in natürlicher Ziegelbauweise erstellt. So kann die Aufstellzeit für den Rohbau auf wenige Tage verkürzt werden, was nicht nur einen positiven Einfluss auf die gesamte Bauzeit hat, sondern auch die Baukosten reduziert.Die mögliche Variations-Vielfalt für die Hausserie Creativ 121 ist kaum darstellbar. Alles kann den persönlichen Vorstellungen entsprechend verändert oder den Anforderungen des Standortes angepasst werden. Auf diese Weise bekommt jedes Eigenheim eine andere Optik und einen eigenen einmaligen Charakter. In der gemeinsamen Planung wird jedes einzelne Detail abgestimmt.Weiterführende Informationen über die Rötzer Hausserie Creativ 121 unter https://www.roetzerziegelhaus.de/einfamilienhaus-creativ-linie-121.html