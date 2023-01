Heiz- und Kühlsystem in der Decke / Die Rötzer-Klimadecke

Heizen und Kühlen in einem System

Energie und Kosten sparen

Naturnahe milde Strahlungswärme

Optimale Temperaturen und angenehmes Raumklima

Kurze Reaktionszeit

Größtmögliche Hygiene durch kaum vorhandene Luftbewegung

Keine störenden Geräusche und keine Zugluft

Mit der Ziegel-Klima-Decke wird energiesparendes Bauen in Zukunft noch gesünder. Sie vereint die Vorzüge des gebrannten Ziegels mit dem Prinzip natürlicher Wärmestrahlung und stiller Kühlung. Die spezielle Decke verströmt Strahlungsenergie, diese erzeugt erst Wärme, wenn sie auf einen Körper trifft. Somit entsteht keine Konvektionswärme! Das ist, denn Konvektionswärme bewegt sich im Raum immer wieder auf und ab; dadurch wird nicht nur die Luft ausgetrocknet, sondern auch Staub aufgewirbelt.In der Decke sind Rohre verlegt, die mit Wasser gefüllt sind. Zum Heizen wird das Wasser erwärmt, wodurchZiel ist es nicht, die Lufttemperatur im Raum zu erhöhen sondern die Temperatur der im Raum befindlichen Personen und Gegenstände.Die Oberflächentemperaturen bei Räumen mit Klima-Decke liegen um die 23°C – die gefühlte Temperatur liegt allerdings meist um ca. 3°C höher. Zudem führt die kaum stattfindende Luftbewegung und das geringe Temperaturgefälle (max. 2°C zwischen Decke und Boden) dazu,Auch die Kühlung im Sommer wird mit der Ziegel-Klima-Decke einfach und effizient. Die warme Luft steigt nach oben und erwärmt das Wasser, welches sich in den Decken-Leitungen befindet. Mit dem Abführen des erwärmten Wassers durch die Wärmepumpe und dem Nachlaufen kälteren Wassers,. Außerdem wird die Wärme dort abgezogen, wo sie am intensivsten ist – an der Decke. So wird der Raum langsamgekühlt. Ohne eine Klimaanlage einsetzen zu müssen können Räume sogehalten werden, selbst bei einer Außentemperatur von über 40°C im Hochsommer.