Einladend und inspirierend: Rötzer Musterhaus bei München weckt Ideen und Impressionen

Die bewährte Ziegel-Element-Bauweise bildet den Kern der Firma Rötzer. Durch das etablierte System können Aufstellzeiten auf der Baustelle auf ein Minimum reduziert werden. Was ein Rötzer-Bauprojekt später zum wohnlichen Zuhause für seine Bewohner macht, präsentiert das Unternehmen in seinen Musterhäusern an unterschiedlichen Standorten in Süddeutschland. Dazu zählt auch das Massiv-Fertighaus im Bauzentrum Poing, das gezielt auf die Situation geringer Grundfläche und gehobener Wohnansprüche in der Metropolregion München ausgerichtet ist.Interessierte sind herzlich eingeladen, im Rötzer-Musterhaus in Poing lebendige Eindrücke einzufangen. Mit der Vereinbarung eines Besichtigungstermins mit persönlicher Beratung wird angehenden Eigenheimplanern anschaulich demonstriert, welche Vorteile der Bau eines Rötzer Ziegel-Element-Hauses hat und welche Gestalt ihre Wohnträume schnell und unkompliziert annehmen können.Bei dem Musterhaus an der Senator-Gerauer-Straße handelt es sich um ein stilvoll eingerichtetes Objekt, das durch zeitlosen Kubismus verbunden mit exklusivem Komfort besticht. Dieser Eindruck bestätigt sich für Besucher des Objekts bereits bei der Anfahrt und dem Gang über das Grundstück. Im Innern dürfen dann Impressionen zur hellen und freundlichen Raumaufteilung, zum anspruchsvollen Design und der hohen Wertigkeit des Wohnraums den einladenden Charakter des Heims abrunden. Der stimmige Gesamteindruck und das heimelige Gefühl, das sich bei der Besichtigung einstellt, erstrecken sich dabei vom großzügigen Koch-, Ess- und Wohnbereich bis in die hauseigene Sauna.Was taugt das traute Heim zum Wohlfühlen, wenn die Freude am Wohnen nicht lange anhält? Genau: nicht viel! Darum setzt die Firma Rötzer seit mehr als 50 Jahren ihr gesamtes Know-how für zukunftsfähige Lösungen und Technologien sowie für langlebige, nachhaltige Qualität ein. Moderne Rötzer-Ziegel-Element-Häuser wie das Musterobjekt in Poing bestechen nicht nur auf den ersten Blick durch ihren Charme, sondern sind auch auf hohe Zukunftsfähigkeit und Werthaltigkeit ausgelegt. Das Musterobjekt zeigt, was das im Einzelnen bedeuten kann, wie beispielsweise in den Bereichen Schallschutz und Niedrigenergie.Zu den regulären Öffnungszeiten, montags bis samstags von 10:00 bis 17:00 Uhr, steht das Musterhaus in Poing seinen Gästen offen. Darüber hinaus stehen die Experten von Rötzer auch außerhalb der regulären Besichtigungszeiten zur individuellen Terminvereinbarung zur Verfügung.Weitere Informationen zum Musterhaus bei München und zu den Rötzer Kompetenzen finden Interessierte hier: Bauen in München. Leben im eigenen Heim. Bis zur Live-Besichtigung steht Nutzern auf dieser Seite auch ein virtueller Rundgang zur Verfügung, der bereits erste Impressionen zum Objekt gibt.