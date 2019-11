Pressemitteilung BoxID: 775833 (RTI Sports GmbH)

Zu Gast bei Brooks England

Erstes Premium Dealers Event in Birmingham

Mit einem speziellen Brooks Premium Dealers Event bedankte sich Brooks England gemeinsam mit RTI Sports am letzten Oktober-Wochenende bei ihren Select-Händlern für die hervorragende und erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen Jahre. Dementsprechend groß war der Zuspruch – etwa die Hälfte aller Premium-Partner aus Deutschland und Österreich machte sich auf den Weg nach Birmingham, der Geburtsstätte des legendären Erfinders und Firmengründers John Boultbee Brooks.



Auf einem typisch britisch-verregneten Empfang am Samstag und „Fish and Chips“ am Abend folgte ein erfrischender und herbstlicher Sonntag. Auf stylischen Falträdern erkundeten die Teilnehmer die City entlang der traumhaften Kanäle rund um Birmingham. Anschließend ging es mit einer Produktschulung weiter, gekürt von einem standesgemäßen Dinner am Abend.



Das Highlight war der Besuch der einzigartigen Brooks-Fabrik in Birmingham, wo die legendären Ledersättel produziert werden. Hier in den heiligen Hallen der Edelsattelschmiede wurde der Spirit der englischen Traditionsmarke und ihrer Handwerkskunst für jeden Teilnehmer hautnah erfahrbar. Als kleines Dankeschön erhielt jeder Händler zur Erinnerung einen B17 Special mit einer Premium Dealer Prägung.



Bis zum nächsten Dealers Event müssen sich die Deutschen und Österreichischen Vertriebspartner noch etwas gedulden, denn nächstes Jahr werden dann erst einmal andere internationale Märkte die Gelegenheit haben, Brooks in Birmingham zu besuchen!



Umso mehr wollen wir uns an dieser Stelle bei allen Teilnehmern für die schönen Momente und Eindrücke, die wir zusammen erleben durften, bedanken …

