Zähme alle Wege

Die superleichte Komfort-Sattelstütze CF Allroad Pro Carbon von Ergon bietet mit ihrem genialem Funktionsprinzip deutlich mehr Komfort für alle Rennrad-, Allroad- und Gravel-Fahrer*innen.Moderne Bikes sind heutzutage für eine technisch anspruchsvolle Fahrweise relativ hart und ungefedert. Raue Untergründe bei Allroad und Gravel sorgen zusätzlich für Vibrationen und Schläge, die relativ ungefiltert über den Sattel in den Sitzbereich und unteren Rücken geleitet werden, wodurch der Komfort erheblich abnimmt. Dadurch wird die Muskulatur stärker beansprucht und der Körper ermüdet schneller, was wiederum auf Kosten der Performance geht. Insgesamt ist hier eine hohe Belastung des unteren Rückens kaum vermeidbar. Diese Aspekte verstärken sich besonders bei langen, disziplin-typischen Ausfahrten.Doch für all diese Probleme gibt es eine Lösung – die neue CF Allroad Pro Carbon-Blattfederstütze von Ergon mit ihrem einfachen wie perfekten Funktionsprinzip. Im Vergleich zu herkömmlichen Federstützen arbeitet die CF Allroad deutlich effizienter, da die Stoßrichtung und die Einfederrichtung optimal zusammenwirken. Über die Biegung der Karbonfederstäbe (Canyon VCLS-Technologie) dämpft die Sattelstütze mit ihren maximal 20 mm Federweg spürbar Unebenheiten ab.Dieses Dämpfungssystem vermittelt ein unverfälschtes Rennrad-Fahrgefühl. Eine Veränderung der Sitzposition wird durch den schwimmend gelagerten Flip-Head vermieden. Dieser lässt sich umdrehen um den Setback zu ändern. Das System ist aufgrund seiner Bauweise wartungsfrei und mit weniger als 250 Gramm im Vergleich zu anderen Federstützen erheblich leichter.Insider werden sich jetzt fragen – wie das hatten wir doch schon mal? Ja, die CF Allroad Pro Carbon ist quasi die Nachfolgerin unserer beliebten CF3 Pro Carbon-Sattelstütze, nur dass sie jetzt nach den US-Amerikanischen ASTM-Level-2-Bedingungen für den leichten Offroad-Einsatz zugelassen ist und daher neben allen Rennradfahrern auch Gravel-, Allroad- und sonstige Biker*innen anspricht, die gerne mal einen Ausflug ins Gelände machen. Denn das hochsensible Ansprechverhalten sorgt für eine definierte Federung und spürbar mehr Komfort auf rauen Untergründen und Schotter.Zusammen mit dem neuen SR Allroad Core-Sattel, den BT-Road, -Allroad und -Gravel-Lenkerbändern sowie dem OrthoCell® Pad Set, bildet die CF Allroad-Sattelstütze das perfekte Komfort-Setup für alle modernen Rennrad-Disziplinen.Die CF Allroad Pro Carbon ist ab sofort in einer geraden und in einer Setback-Variante mit 25 mm Nachsitz erhältlich. Der UVP liegt bei 249,95 Euro.• Carbon-Blattfederstütze für ein Komfort-Plus bei unverfälschtem Rennrad-Fahrgefühl• Seitlich verwindungssteife VCLS-Blattfedern aus Carbonfaser-Composite für hochsensibles, sportlich straffes Ansprechverhalten• Erweiterter Bereich zur Einstellung der Sattelposition durch drehbaren, schwimmend gelagerten Flip Head• Sattelneigung individuell einstellbar• Max. Federweg: 20 mm• Durchmesser: 27,2 mm (keine Reduzierhülsen erlaubt!)• Gesamtlänge: 345 mm• Min./Max. Einstecktiefe: 110 mm / 210 mm• Max. Belastung: 100 kg (inkl. Bekleidung & Ausrüstung)• Gewicht: ca. 240 g• UVP: 249,95 EUR• 2 Versionen: Gerade & Setback-Variante mit 25 mm NachsitzWeitere Informationen unter: www.ergonbike.com