Vali Höll-Edition von Ergon – Shred it like Vali!

Mit ihrem unglaublichen Speed und ihrem unverwechselbaren Style prägt Vali Höll nicht nur die Downhill-Szene, sondern auch ihr Bike-Setup – und das jetzt mehr denn je. Gemeinsam mit Ergon hat die junge Serienweltmeisterin nicht nur die bewährten Downhill-Parts des Ergonomie-Spezialisten stetig weiterentwickelt, sondern ihnen jetzt auch ihr persönliches Design verpasst. Herausgekommen sind Signature-Editionen der weltcuperprobten GDH Team-Griffe und des SM Downhill Comp-Sattels, die optisch und funktional Maßstäbe setzen. Mit dieser neuen Vali Höll-Griff- und Sattel-Edition kann jetzt jede(r) die Tracks genauso stylisch shredden wie die Downhill-Königin – vielleicht nicht ganz so schnell, aber zumindest mit dem gleichen optischen Statement!
Die 23-jährige Deutsch-Österreicherin, die im Weltcup für Österreich startet, ist mit insgesamt sechs Weltmeistertiteln, drei Worldcup-Gesamtsiegen, vier nationalen Meistertiteln und unzähligen Worldcup-Siegen die derzeit beste Downhillerin der Welt. „Wer so erfolgreich ist, hat auch ein besonderes Dankeschön von unserer Seite verdient“, meint Ergon-Chef und Gründer Franc Arnold.
Technisch und funktionell hat sich bei den Signiture-Parts gegenüber den Serien-Modellen nichts geändert, aber das Design ist zu hundert Prozent Vali. „Es ist richtig cool, so lange mit einem Partner wie Ergon zusammenzuarbeiten und gemeinsam Sachen auf die Beine zu stellen. Bei der Entwicklung der Produkte durfte ich von Anfang an mitreden – und jetzt auch meine eigene Special Edition gestalten“, freut sich die gebürtige Saalbacherin. „Mein eigenes Design auf dem SM Downhill-Sattel und den GDH Team-Griffen jetzt live zu sehen, macht mich schon ein bisschen stolz.“
Kompromisslos auf Downhill getrimmt GDH Team Vali Höll Edition
Der Ergon GDH Team-Griff wurde gezielt auf die extremen Anforderungen im Downhill abgestimmt: Ergonomische Form, durchdachte Textur und die extra weiche GravityControl Rubber-Mischung sorgen für ultimative Kontrolle, Präzision und Komfort. Alle Funktionszonen sind auf maximalen Grip und minimale Ermüdung ausgelegt – vom ersten Moment an vermittelt der Griff ein echtes „Locked-in“-Gefühl. In der Vali Höll Special Edition überzeugt er nicht nur technisch, sondern auch optisch mit einem von ihr persönlich gestalteten Design.
SM Downhill Comp Vali Höll Edition
Auch der SM Downhill-Sattel von Ergon, auf dem Vali seit geraumer Zeit regelmäßig Titel einfährt, besitzt die Weltcup-DNA. Ultrakompakt, mit optimaler Reifenfreiheit, Gleitzonen und Anti-Rutsch-Elementen bietet er alles, was moderne Speed-Junkies brauchen – dazu ein umlaufendes 360-Grad-Padding für optimalen Schutz und beste Beinführung. Auch hier trägt das Design Valis Handschrift: Die Symbole und Piktogramme wie Radsport- und Naturmotive spiegeln ihre Herkunft und ihre Persönlichkeit wider – dazu der allgegenwärtige Vali-Smiley, der auch einen der Endstopfen der GDH Team-Griffe ziert. Mit diesem Sattel wird jedes Bike zum Hingucker!
Hier noch einmal die wichtigsten Merkmale zusammengefasstGDH Team Vali Höll Edition
Maximale Kontrolle und minimale Ermüdung im extremen Einsatz
- Das Resultat aus über 10 Jahren Gravity-Weltcup-Erfahrung mit GE, GD und GFR-Griffserien
- Erfüllt alle Anforderungen im Gravity-MTB Bereich: Kontrolle, Dämpfung, geringe Haltekräfte und geringe Ermüdung
- Mehrstufige Dämpfung oben, maximal ausgeprägte Finger-Grip-Zone unten
- Intuitive Positionierung dank Innen- und Außenstopp
- Gewicht: 115 Gramm
- Made in Germany
- Einzigartiges Design in Zusammenarbeit mit Vali Höll
- Produktspezifikationen und Preise:
GDH Team Vali Höll Edition Black: UVP: 44,95 Euro
SM Downhill Comp Vali Höll Edition
Der kompromisslose Sattel für modernes Downhill-Racing
- Neue, superkompakte Form – maximale Reifenfreiheit auch bei kleinen 29er-Rahmen
- Angepasste Anti-Rutsch-Elemente auf der Oberfläche
- Umlaufendes 360-Grad-Padding: Bester Schutz, bessere Beinführung
- Gut gepolsterte Sitzfläche für die Liftnutzung
- Design folgt schräger, Downhill-typischer Sattelausrichtung
- Stabiles CroMo-Sattelgestell
- Fahrergewichtsempfehlung: maximal 120 Kilogramm
- Gewicht: 220 Gramm
- One Size fits all
- Einzigartiges Design in Zusammenarbeit mit Vali Höll
- Produktspezifikationen und Preise:
SM Downhill Comp Vali Höll Edition Black: UVP: 99,95 Euro
Mit diesen Signature-Parts bringt Vali nicht nur Performance auf den Punkt – sie liefert auch ein Design-Statement für alle, die genauso stylisch wie sie die Trails rocken wollen.