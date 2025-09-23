Vali Höll-Edition von Ergon – Shred it like Vali!

Das Resultat aus über 10 Jahren Gravity-Weltcup-Erfahrung mit GE, GD und GFR-Griffserien

Erfüllt alle Anforderungen im Gravity-MTB Bereich: Kontrolle, Dämpfung, geringe Haltekräfte und geringe Ermüdung

Mehrstufige Dämpfung oben, maximal ausgeprägte Finger-Grip-Zone unten

Intuitive Positionierung dank Innen- und Außenstopp

Gewicht: 115 Gramm

Made in Germany

Einzigartiges Design in Zusammenarbeit mit Vali Höll

Neue, superkompakte Form – maximale Reifenfreiheit auch bei kleinen 29er-Rahmen

Angepasste Anti-Rutsch-Elemente auf der Oberfläche

Umlaufendes 360-Grad-Padding: Bester Schutz, bessere Beinführung

Gut gepolsterte Sitzfläche für die Liftnutzung

Design folgt schräger, Downhill-typischer Sattelausrichtung

Stabiles CroMo-Sattelgestell

Fahrergewichtsempfehlung: maximal 120 Kilogramm

Gewicht: 220 Gramm

One Size fits all

Einzigartiges Design in Zusammenarbeit mit Vali Höll

Mit ihrem unglaublichen Speed und ihrem unverwechselbaren Style prägt Vali Höll nicht nur die Downhill-Szene, sondern auch ihr Bike-Setup – und das jetzt mehr denn je. Gemeinsam mit Ergon hat die junge Serienweltmeisterin nicht nur die bewährten Downhill-Parts des Ergonomie-Spezialisten stetig weiterentwickelt, sondern ihnen jetzt auch ihr persönliches Design verpasst. Herausgekommen sind Signature-Editionen der weltcuperprobten GDH Team-Griffe und des SM Downhill Comp-Sattels, die optisch und funktional Maßstäbe setzen. Mit dieser neuen Vali Höll-Griff- und Sattel-Edition kann jetzt jede(r) die Tracks genauso stylisch shredden wie die Downhill-Königin – vielleicht nicht ganz so schnell, aber zumindest mit dem gleichen optischen Statement!Die 23-jährige Deutsch-Österreicherin, die im Weltcup für Österreich startet, ist mit insgesamt sechs Weltmeistertiteln, drei Worldcup-Gesamtsiegen, vier nationalen Meistertiteln und unzähligen Worldcup-Siegen die derzeit beste Downhillerin der Welt. „Wer so erfolgreich ist, hat auch ein besonderes Dankeschön von unserer Seite verdient“, meint Ergon-Chef und Gründer Franc Arnold.Technisch und funktionell hat sich bei den Signiture-Parts gegenüber den Serien-Modellen nichts geändert, aber das Design ist zu hundert Prozent Vali. „Es ist richtig cool, so lange mit einem Partner wie Ergon zusammenzuarbeiten und gemeinsam Sachen auf die Beine zu stellen. Bei der Entwicklung der Produkte durfte ich von Anfang an mitreden – und jetzt auch meine eigene Special Edition gestalten“, freut sich die gebürtige Saalbacherin. „Mein eigenes Design auf dem SM Downhill-Sattel und den GDH Team-Griffen jetzt live zu sehen, macht mich schon ein bisschen stolz.“Der Ergon GDH Team-Griff wurde gezielt auf die extremen Anforderungen im Downhill abgestimmt: Ergonomische Form, durchdachte Textur und die extra weiche-Mischung sorgen für ultimative Kontrolle, Präzision und Komfort. Alle Funktionszonen sind auf maximalen Grip und minimale Ermüdung ausgelegt – vom ersten Moment an vermittelt der Griff ein echtes „Locked-in“-Gefühl. In der Vali Höll Special Edition überzeugt er nicht nur technisch, sondern auch optisch mit einem von ihr persönlich gestalteten Design.Auch der SM Downhill-Sattel von Ergon, auf dem Vali seit geraumer Zeit regelmäßig Titel einfährt, besitzt die Weltcup-DNA. Ultrakompakt, mit optimaler Reifenfreiheit, Gleitzonen und Anti-Rutsch-Elementen bietet er alles, was moderne Speed-Junkies brauchen – dazu ein umlaufendes 360-Grad-Padding für optimalen Schutz und beste Beinführung. Auch hier trägt das Design Valis Handschrift: Die Symbole und Piktogramme wie Radsport- und Naturmotive spiegeln ihre Herkunft und ihre Persönlichkeit wider – dazu der allgegenwärtige Vali-Smiley, der auch einen der Endstopfen der GDH Team-Griffe ziert. Mit diesem Sattel wird jedes Bike zum Hingucker!GDH Team Vali Höll Edition White: UVP: 44,95 EuroGDH Team Vali Höll Edition Black: UVP: 44,95 EuroSM Downhill Comp Vali Höll Edition White: UVP: 99,95 EuroSM Downhill Comp Vali Höll Edition Black: UVP: 99,95 EuroMit diesen Signature-Parts bringt Vali nicht nur Performance auf den Punkt – sie liefert auch ein Design-Statement für alle, die genauso stylisch wie sie die Trails rocken wollen.